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Премьер Испании назвал карантинные меры в стране самыми жесткими в Европе

Несмотря на это, страну ждет рост числа заболевших и умерших от вызываемых коронавирусом осложнений, считают власти. Испания находится на втором после Италии месте в Европе по количеству зараженных
Фото: Francisco Ubilla / AP

Власти Испании предприняли самые жесткие в Европе меры карантина, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Педро Санчес, передает El Pais.

Несмотря на это, Испания входит в число стран, которые сильнее всего пострадали от вируса, заявил он. «К сожалению, количество диагнозов и погибших будет увеличиваться в ближайшие дни. Наступают очень тяжелые дни, мы должны подготовиться с психологической и эмоциональной точки зрения», — сказал Санчес.

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14 марта Совет министров Испании издал постановление, согласно которому жителям запрещено выходить из дома без необходимости. Ограничения не коснулись тех, кто идет на работу, за продуктами и лекарствами, в банки или страховые компании, либо ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами. В стране также на время закрыли учебные заведения, отели, бары и рестораны.

«Испания приняла самые жесткие меры в мире, поверьте мне», — заявил Санчес в ответ на вопрос о том, не станет ли следующим шагом полное прекращение производстваенной деятельности, кроме самой необходимой (ранее эту меру приняли в Италии). По его словам, Испания последовала совету международных экспертов и применила стратегию ВОЗ, чтобы «выиграть время» и замедлить распространение вируса.

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Первый случай заражения COVID-19 в стране был обнаружен в конце января. В настоящий момент число заболевших в Испании превысило 24,9 тыс. (данные SCMP), она находится на втором после Италии месте среди стран Европы по этому показателю. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1326 человек.

В связи с распространением инфекции США с 13 марта временно ограничили въезд в из Европы. В тот же день Россия ограничила авиасообщение с европейскими странами. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии на месяц внешних границ Шенгенской зоны и Евросоюза на въезд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Испания, коронавирус
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