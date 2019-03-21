Верховный лидер Ирана в новогодней речи заявил о главных проблемах страны

Выступая с новогодним обращением к нации, верховный лидер Ирана рассказал об экономике страны и успешном противостоянии Исламской Республики санкциям США. 20 марта там отпраздновали праздник прихода весны — Навруз

В новогоднем выступлении, которое транслировало иранское государственное телевидение, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о том, что Исламская Республика в минувшем году успешно противостояла «беспрецедентным и сильным» санкциям, которые против Тегерана ввели США.

Он также отметил, что экономические трудности и падение валюты, с которыми столкнулся Иран в прошлом году, остаются главными проблемами республики. «Правительство должно противостоять этим проблемам, увеличивая производство», — заявил аятолла.

С экономическими трудностями Иран столкнулся после того, как американский президент Дональд Трамп решил выйти из многостороннего ядерного соглашения и вновь ввел против республики санкции. Это произошло в прошлом году. Условия ядерной сделки предполагали, что Тегеран отказывается от своей ядерной программы в обмен на отказ стран-участниц договора от санкций.

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