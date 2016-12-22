В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России

У США в настоящее время отсутствуют контрмеры для борьбы с гиперзвуковым оружием России и Китая, хотя Пентагон и пытается исправить ситуацию

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В докладе Счетной палаты США, выдержки из которого приводит Fox News, указывается, что у Соединенных Штатов недостаточно возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия, которые созданы в Китае и России.

Там указывается, что Пекин и Москва намеренно ведут разработки в этом направлении, поскольку с помощью гиперзвукового оружия они могут преодолеть самые совершенные противоракетные системы, в том числе и с применением ядерного оружия. «В настоящее время противостоять им нечем», - указывается в документе.

Fox News указывает, что Пентагон пытается наверстать отставание, заключая соответствующие контракты. Так, в апреле заказ на гиперзвуковое оружие на общую сумму в $1,3 млрд получила компания Lockheed Martin. Пока речь идет о создании прототипа.

О создании в России гиперзвуковой системы «Авангард» президент Владимир Путин объявил 1 марта в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства заверил, что эта система способна осуществлять гиперзвуковые полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Помимо этого, особенностью «Авангарда» является его способность маневрировать и отклоняться от траектории полета до тысячи километров.