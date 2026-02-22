FT сообщила о секретной сделке Ирана и России на €500 млн

Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставке вооружений на €500 млн, включая установки «Верба» и 2,5 тыс. ракет к ним, узнала FT. Это нужно для восполнения систем ПВО в исламской республике

ПЗРК «Верба» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставке вооружений на €500 млн для восстановления систем ПВО, серьезно пострадавших во время прошлогодней войны с Израилем, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ и знакомые со сделкой источники.

Соглашение, по данным издания, было подписано в Москве в декабре, а сами поставки запланированы на 2027-2029 годы. При этом часть систем, как отметил один из собеседников, могла уже быть передана иранской стороне. Речь идет о поставке 500 переносных установок «Верба» и 2,5 тыс. ракет к ним. Цена ракеты — €170 тыс., пусковой установки — €40 тыс. Контракт также включает 500 приборов ночного видения «Маугли-2», говорится в публикации.

Сделку заключали между собой «Рособоронэкспорт» и московское представительство Минобороны Ирана (MODAFL), пишет FT. При этом сама госкомпания не ответила на запрос издания о комментарии, Кремль также отказался отвечать на вопросы журналистов. По его данным газеты, эту сделку курировал сотрудник MODAFL Рухолла Катеби, которого США в 2024 году внесли в санкционный список, назвав «контактным лицом российского правительства» по линии оборонного ведомства Ирана.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали говорил ранее иранскому телевидению, что несколько недавних рейсов из России содержали военные грузы: «Уже несколько лет мы заключаем с Россией важные военные и оборонные соглашения. Могу лишь сказать, что эти поставки демонстрируют, что соглашения выполняются», — приводит его слова газета. Деталей он не привел.

По данным FT, один российский транспортный самолет Ил-76ТД как минимум трижды за последние восемь дней совершил рейсы из Минеральных Вод в иранский Карадж, еще один рейс состоялся в конце декабря. Также издание утверждает, что в январе Иран получил до шести российских ударных вертолетов Ми-28 и один из них использовал в Тегеране в этом месяце.

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, «Рособоронэкспорт».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил, что договоренности Москвы и Тегерана, достигнутые во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, открывают новые горизонты для сотрудничества двух стран. По его словам, Тегеран решительно настроен «быстро и четко» реализовывать 20-летний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, заключенный год назад.

В документе 47 статей, примерно треть документа посвящена военно-техническому сотрудничеству и международной безопасности. Среди прочего в нем говорится, что в случае нападения на одну из сторон другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору» и будет содействовать урегулированию. В отличие от аналогичного соглашения России и КНДР там нет пункта о военной поддержке в случае агрессии против участников договора.

«Даже в контексте договора, который у нас есть с Ираном, там нет положения о военной взаимопомощи в таких ситуациях. Такого положения нет», — подчеркивал представитель президента Дмитрий Песков.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков летом прошлого года говорил, что Россия и Иран взаимодействуют по многим направлениям, однако содержание этих контактов раскрывать нельзя. «Наше стратегическое партнерство с Ираном нерушимо», — сказал он.