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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС освободил еще троих израильских заложников

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В Израиль вернулись Омер Шем-Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт, которых боевики похитили в октябре 2023 года. Ранее сегодня ХАМАС освободил еще двух заложников
Фото: Ramadan Abed / Reuters
Фото: Ramadan Abed / Reuters

Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала Красному Кресту еще троих израильских заложников в рамках соглашения о перемирии. Мужчин передали армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильской службе безопасности (ШАБАК), которые сопровождают их в ходе возвращения в Израиль.

Там они пройдут первоначальное медицинское обследование. «Армия Обороны Израиля готова принять еще одного заложника, который в ближайшем будущем должен быть передан Красному Кресту», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

The Times of Israel пишет, что в Израиль возвращаются 22-летний Омер Шем-Тов, 27-летний Элия Коэн и 23-летний Омер Венкерт, которых захватили в плен в ходе нападения на южные территории Израиля 7 октября 2023 года.

Еще один заложник, которого должны освободить сегодня — 36-летний бедуин Хишам аль-Сайед, который находился в плену с 2015 года, когда добровольно пересек границу Израиля и сектора Газа. Times of Israel сообщала, что у него, как и у другого освобожденного сегодня мужчины — израильтянина эфиопского происхождения Аверы Менгисту — диагностировано ментальное расстройство.

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Фото:Reuters

39-летний Менгисту находился в плену с 2014 года. Кроме него, ХАМАС сегодня освободил 39-летнего Таля Шохама, захваченного 7 октября 2023-го.

В соответствии с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января, на первом этапе группировка обязалась отпустить 33 заложника (восемь из них числятся погибшими), а Израиль — освободить из тюрем более 1850 палестинцев. В группе людей, которую палестинские боевики освободили на прошлой неделе 15 февраля, был 29-летний гражданин России и Израиля Александр Труфанов, его вместе с рдственниками похитили в 2023 году из кибуца Нир-Оз.

20 февраля ХАМАС передал Израилю тела четырех человек: как утверждала группировка, это были заложница Шири Бибас, ее дети Кфир и Ариэль, а также 83-летний Одед Лифшиц. Судебно-медицинская экспертиза выявила, что вместо тела матери мальчиков израильской стороне передали останки, которые не имели отношения ни к кому из заложников, ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС нарушил условия сделки. На следующий день группировка вернула гроб с останками, судмедэксперты опознали тело Шири Бибас. В Израиле сообщили, что женщина вместе с сыновьями были убиты в плену в ноябре 2023 года, ХАМАС утверждал, что они погибли при авиаударе по Газе.

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