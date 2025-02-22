Село Новолюбовка в ЛНР перешло под контроль российских военнослужащих, заявили в Минобороны. По состоянию на 2001 год в этом населенном пункте проживали 99 человек

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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новолюбовка в ЛНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

Село Новолюбовка расположено на северо-западе ЛНР, примерно в 38 км от города Кременная. По состоянию на 2001 год численность населения составляла 99 человек.

Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Тополи, Кондрашовка, Голубовка, Новая Кругляковка, Боровая, Шийковка в Харьковской области, Ямполь в ДНР и Серебрянское лесничество.

Уничтожены три станции РЭБ и склад боеприпасов, также за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, уточнили в Минобороны.

Накануне ведомство отчиталось о контроле над селами Новоселка и Новоочеретоватое, а также поселком Надеждинка в ДНР.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа российское Минобороны объявило о наращивании темпов наступления в Донбассе. С тех пор ведомство сообщало о контроле над рядом населенных пунктов, в том числе города Угледар в ДНР.