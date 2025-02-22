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Переговоры России и США ,  
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МИД рассказал, с чего надо разгребать «завалы» в отношениях России и США

МИД: разгребать завалы в отношениях с США нужно с нормализации работы посольств
Сюжет
Переговоры России и США
Первым шагом к восстановлению численности персонала дипмиссий США и России должна стать взаимная нормализация работы нынешних сотрудников представительств, заявил Рябков. Приоритетом он также назвал возврат арестованных объектов
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

Россия с большим вниманием относится к сигналам от США о необходимости восстановления численности персонала дипмиссий сторон, однако перед этим необходимо решить проблемы уже работающих сотрудников посольств, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«В качестве первого шага все же нужно нормализовать работу тех, кто уже выполняет свои функции в Вашингтоне в наших генконсульствах в Соединенных Штатах», — сказал он. Также, по его словам, нужно снять ограничения на поездки дипломатов. При этом меры нужно принимать «на основе взаимности». «Нужно разгребать абсолютно беспрецедентные по своему размаху завалы в визовой сфере», — сказал он.

По словам дипломата, штат диппредставительств не может быть увеличен, если «будем, как и раньше, проводить разменные схемы: «одного за одного», причем в темпе, который занимает недели по каждому кандидату».

Также «в повестке» возобновление работы генконсульств в обеих странах, однако этот вопрос следует рассматривать на более позднем этапе, сообщил Рябков. Одним из приоритетных вопросов для Москвы на нынешнем этапе диалога — возвращение шести объектов российской дипломатической собственности в США, которые, как отметил замминистра, были «незаконно арестованы».

Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств
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Вид на здание посольства США в Москве

Россия и США неоднократно взаимно высылали дипломатов. По данным на 2023 год, Штаты лидировали среди всех западных стран по числу высланных российских дипломатов с 2000 года — всего 225 человек. Кроме того, в 2016–2017 годах США арестовали шесть российских объектов недвижимости в разных американских штатах. Москва в ответ также изъяла дипломатические объекты США в России.

Спустя три дня после звонка американского президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину 12 февраля по телефону поговорили госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров. Они обсудили в том числе пути прекращения «линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США», которая повлекла ответные меры.

18 февраля в Эр-Рияде встретились делегации Москвы и Вашингтона. Там стороны договорились восстановить численность персонала посольств.

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