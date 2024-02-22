Правительство предложило отсрочку от призыва для прокуратуры и СК

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для прокуратуры и СК

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Правительство предлагает распространить отсрочку на сотрудников прокуратуры и СК с соответствующим высшим образованием и званиями на время их службы

Фото: СК РФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для работников прокуратуры и Следственного комитета. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки вносятся в ряд статей закона «О воинской обязанности и военной службе». В случае принятия они вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

«Кроме того, прохождение федеральной государственной службы на должностях, по которым присваиваются специальные звания и классные чины, предусмотрено в прокуратуре Российской Федерации и Следственном комитете Российской Федерации, в связи с чем в целях урегулирования вопроса осуществления специального воинского учета в отношении граждан, проходящих службу в указанных органах, а также унификации положений Закона о военной службе предлагается внести изменения в статьи 24, 51, 52, 55 и 578 указанного закона», — говорится в пояснительной записке.

В законопроекте также предлагается определить порядок воинского учета сотрудников таможенных органов «в целях устранения правовых пробелов в регулировании общественных отношений, связанных с воинским учетом граждан, проходящих службу в таможенных органах Российской Федерации», на данный момент такой порядок не предусмотрен законом.

Сейчас от призыва освобождаются сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов при наличии у них соответствующего высшего образования и званий, работники получают отсрочку на время службы. Правительство предлагает распространить ее и на сотрудников прокуратуры и СК. Отсрочку также будут предоставлять работникам с соответствующим высшим образованием и званиями на время их службы. Кроме того, они будут освобождены от военных сборов.

Весной прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в соответствующем реестре. С момента получения запрещается выезд за границу. Законом также предусмотрено создание реестра воинского учета.

С начала 2024 года в России вступил в силу закон об увеличении призывного возраста. Верхняя граница повышается с 27 до 30 лет, а нижняя остается на отметке 18 лет.