Bloomberg узнал о плане G7 не признать выборы в новых регионах России

G7 пообещают Украине никогда не признавать результаты выборов в новых регионах России и подтвердят приверженность «мирной формуле» Зеленского. В Кремле указывали на необходимость признания «реалий на земле».

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Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) планируют пообещать Украине никогда не признавать результаты выборов на новых территориях России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на черновик заявления лидеров «Большой семерки», которое обнародуют на этой неделе.

Лидеры объединения намерены призвать Россию «полностью» и «безоговорочно» вывести свои войска из Украины и подтвердить приверженность «мирному плану» президента Владимира Зеленского, который содержит пункт о восстановлении границ 1991 года. Киев также заверяет в том, что поддержка союзников не ослабнет, пишет агентство. В частности, G7 пообещает увеличить военную помощь и собственное производство оружия на фоне нехватки снарядов в украинской армии.

«Большая семерка» намерена стремиться к взаимодействию по конфликту на Украине со странами G20, в том числе с Бразилией и Индией, которые сохранили нейтралитет в этом вопросе, пишет Bloomberg. Страны G7 также введут новые санкции против Москвы и удвоят усилия по контролю соблюдения «потолка цен» на российскую нефть, говорится в черновике заявления. Лидеры объединения подтвердят, что активы Центробанка России будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится возместить ущерб Украине.

По данным Bloomberg, лидеры стран G7 намерены провести телефонный разговор с Зеленским 24 февраля, в день второй годовщины начала военной операции на Украине.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел 12 пакетов санкций против России, 13-й пакет планируют ввести 24 февраля. Также страны G7, Евросоюза и Австралия заблокировали активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей из них находятся в бельгийской Euroclear. Западные страны обсуждают возможность их использования для восстановления Украины. Россия считает рестрикции незаконными, а любые действия с ее активами «воровством».

В Москве также неоднократно выступали за мирное урегулирование конфликта, отвергая при этом инициативу Зеленского. В Кремле призывали Киев к признанию реалий, сложившихся «на земле». Речь идет о территориях Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах.