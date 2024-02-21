 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в районе Авдеевки

Минобороны: российские войска заняли более выгодные позиции в районе Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные позиции на авдеевском направлении, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции», — говорится в сообщении.

Также российские военные нанесли удар по личному составу и машинам четырех бригад ВСУ.

«Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», а также гаубицу Д-30», — отметили в Минобороны.

По данным ведомства, российские военные отразили семь контратак ВСУ в районах поселков Ласточкино, Кирово и Первомайское ДНР.

Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки
Политика
Коксохимический комбинат в Авдеевке

17 февраля 2024 года российские войска полностью заняли Авдеевку. Министр обороны Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину отметил, что бойцам удалось отодвинуть линию фронта от Донецка. По словам главы Минобороны, войска заняли территорию площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку погибли свыше 1,5 тыс. украинских военных.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Киев назвал вывод войск из населенного пункта переходом к обороне «на более выгодных рубежах». Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ могли попасть в окружение в Авдеевке, военному руководству было необходимо сохранить жизни солдат.

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
Минобороны зона спецоперации позиции
Материалы по теме
Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на авдеевском направлении
Политика
Шойгу доложил Путину о минимальных потерях при взятии Авдеевки
Политика
Путин назвал взятие Авдеевки успехом, который нужно развить
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
WSJ узнала о секретном контракте SpaceX с властями США на $1,8 млрд Бизнес, 15:19
Посольство раскрыло подробности процесса по оправданию россиянки в Ливане Политика, 15:17
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 15:11
Финляндия предложила навсегда закрыть два пункта на границе с Россией Политика, 15:10
ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи Финансы, 15:09
Алькарас получил травму ноги в стартовом матче турнира в Рио-де-Жанейро Спорт, 15:09
Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в районе Авдеевки Политика, 15:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ChatGPT и аналоги еще не решили проблемы безопасности. Как защитить себя Pro, 14:58
«Росатом» заявил о создании 20-кубитного квантового компьютера Технологии и медиа, 14:46
Майданов связал приговор на Украине к 15 годам с песней «Сарматушка» Общество, 14:44
В США пассажира, пытавшегося открыть дверь в полете, обездвижили скотчем Общество, 14:43
Госдума денонсировала соглашения с Британией о рыболовстве Политика, 14:41
Экс-информатор ФБР заявил, что получал данные о сыне Байдена от России Политика, 14:40
Путин посидел за штурвалом модернизированного «стратега» Ту-160М Политика, 14:31