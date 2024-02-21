Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в районе Авдеевки
Российские войска заняли более выгодные позиции на авдеевском направлении, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции», — говорится в сообщении.
Также российские военные нанесли удар по личному составу и машинам четырех бригад ВСУ.
«Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», а также гаубицу Д-30», — отметили в Минобороны.
По данным ведомства, российские военные отразили семь контратак ВСУ в районах поселков Ласточкино, Кирово и Первомайское ДНР.
17 февраля 2024 года российские войска полностью заняли Авдеевку. Министр обороны Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину отметил, что бойцам удалось отодвинуть линию фронта от Донецка. По словам главы Минобороны, войска заняли территорию площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку погибли свыше 1,5 тыс. украинских военных.
Киев назвал вывод войск из населенного пункта переходом к обороне «на более выгодных рубежах». Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ могли попасть в окружение в Авдеевке, военному руководству было необходимо сохранить жизни солдат.
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