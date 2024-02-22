Минобороны Белоруссии заявило о сосредоточении до 114 тыс. военных ВСУ у границы

В Белоруссии заявили об ударной группировке ВСУ на границе

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией 112–114 тыс. военнослужащих, заявил глава Минобороны республики. По его словам, ситуация не требует от Минска наращивания дополнительных сил

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Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112–114 тыс. человек, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью «России 24».

«На сегодняшний день — порядка 112–114 тыс. [человек] эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 [тыс.]», — заявил глава Минобороны.

Вместе с тем Хренин отметил, что сложившаяся ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил республики на границе с Украиной.

Минск регулярно объявляет об усилении границы с Украиной на юге страны и проводит учения в ближайших регионах после начала спецоперации России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал стороны конфликта к мирным переговорам и выражал поддержку Москве.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года объявил о доставке в Белоруссию первых снарядов тактического ядерного оружия. Он объяснил необходимость таких мер размещением США ядерного оружия в Турции, Германии, Италии, Нидерландах и других европейских странах. Путин также пообещал завершить эту работу до конца года.

США и ЕС сочли безответственным решение Москвы. Лукашенко назвал абсурдными подобные упреки и заявил об адекватной реакции на милитаризацию Восточной Европы и наращивание военной активности США и стран НАТО. Он также считает небезосновательными опасения о возможной третьей мировой войне и призвал готовиться к ней «ментально и стратегически».