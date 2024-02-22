Politico узнало, кого Байден поддержит в гонке за пост генсека НАТО
Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, пишет Politico со ссылкой на источник в американской администрации.
Накануне Politico со ссылкой на источники сообщало, что Рютте готовы поддержать более 20 союзников Нидерландов по НАТО, или две трети от членов военного блока. По данным источника издания в администрации США, поддержка кандидатуры Рютте Байденом, вероятно, побудит больше союзников поддержать его.
Вместе с этим Politico отмечает, что при избрании нидерландский премьер «встанет на путь столкновения с Россией», также ему придется преодолеть скептицизм республиканцев в отношении НАТО и коллективной безопасности.
Согласно правилам НАТО, кандидатура генерального секретаря должна быть выбрана единогласно, а это означает, что Рютте все еще должен заручиться поддержкой 31 члена альянса. Politico пишет, что нидерландский премьер, вероятно, столкнется с сопротивлением со стороны Венгрии и Турции, с которыми у него «давние разногласия».
Срок полномочий нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга истечет в октябре 2024 года, свой пост он занимает с 2014 года.
О том, что Рютте является самым популярным кандидатом на этот пост, Bloomberg писал в начале недели. По данным источников агентства, он является «явным фаворитом», а США дважды предлагали ему эту должность. «56-летний Рютте пользуется поддержкой многих членов НАТО, чтобы возглавить альянс, отчасти потому, что его рассматривают как кандидата, который смог бы управлять [экс-президентом США Дональдом] Трампом», — писало агентство.
Также на должность генсека НАТО в разное время рассматривали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, экс-премьера Великобритании Терезу Мэй, бывшего главу дипломатии ЕС Федерику Могерини. О своих амбициях на пост генсека альянса заявляли бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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