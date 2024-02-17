Welt узнал, что Шольц отверг кандидатуру главы ЕК на пост генсека НАТО

Шольц посчитал отношение главы ЕК фон дер Ляйен к России слишком критичным, и это стало одной из причин отклонения ее кандидатуры. Наиболее вероятным претендентом на пост генсека НАТО становится и.о. премьера Нидерландов Рютте

Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласовал кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

«Шольц категорически был против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — сказал один из них.

Среди причин было названо слишком критичное отношение главы ЕК к России. Кроме того, Шольц не хочет отдавать этот пост фон дер Ляйен как представительнице Христианско-демократического союза, который оппозиционен его Социал-демократической партии Германии.

Таким образом, заключает Welt, шансы получить пост генсека НАТО выросли у и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. По словам источников газеты, его поддержка растет, кандидатуру одобряют Вашингтон, Лондон, Париж и другие члены НАТО, в открытую против выступила только Венгрия.

Bloomberg ранее сообщал, что Турция также положительно относится к кандидатуре Рютте, однако еще не одобрила ее. У Анкары к будущему генсеку НАТО есть несколько требований, например отсутствие предвзятого отношения к членам альянса из ЕС и, что особенно важно, чтобы тот не поддавался давлению Греции и Кипра, с которыми у Турции давний конфликт из-за Северного Кипра.

Агентство также писало, что одобрение Рютте связано с тем, что он сможет «управлять» Дональдом Трампом в случае избрания того президентом США.

На данный момент пост генсека НАТО с 2014 года занимает норвежец Йенс Столтенберг, чей срок полномочий истекает в будущем октябре. Среди 13 генсеков альянса он находится на втором месте по продолжительности работы (девять с лишним лет). Дольше на этом посту находился только Йозеф Лунс (почти 13 лет).



Рютте в случае согласования его кандидатуры станет четвертым по счету генсеком НАТО из Нидерландов. Среди других потенциальных кандидатов на пост генсека назывались экс-премьеры Великобритании Тереза Мэй и Борис Джонсон, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и другие.