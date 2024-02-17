 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Welt узнал, что Шольц отверг кандидатуру главы ЕК на пост генсека НАТО

Welt: Шольц отверг кандидатуру главы ЕК на пост генсека НАТО из-за России
Шольц посчитал отношение главы ЕК фон дер Ляйен к России слишком критичным, и это стало одной из причин отклонения ее кандидатуры. Наиболее вероятным претендентом на пост генсека НАТО становится и.о. премьера Нидерландов Рютте
Урсула фон дер Ляйен и&nbsp;Олаф Шольц
Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласовал кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

«Шольц категорически был против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — сказал один из них.

Среди причин было названо слишком критичное отношение главы ЕК к России. Кроме того, Шольц не хочет отдавать этот пост фон дер Ляйен как представительнице Христианско-демократического союза, который оппозиционен его Социал-демократической партии Германии.

Таким образом, заключает Welt, шансы получить пост генсека НАТО выросли у и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. По словам источников газеты, его поддержка растет, кандидатуру одобряют Вашингтон, Лондон, Париж и другие члены НАТО, в открытую против выступила только Венгрия.

Bloomberg ранее сообщал, что Турция также положительно относится к кандидатуре Рютте, однако еще не одобрила ее. У Анкары к будущему генсеку НАТО есть несколько требований, например отсутствие предвзятого отношения к членам альянса из ЕС и, что особенно важно, чтобы тот не поддавался давлению Греции и Кипра, с которыми у Турции давний конфликт из-за Северного Кипра.

Агентство также писало, что одобрение Рютте связано с тем, что он сможет «управлять» Дональдом Трампом в случае избрания того президентом США.

Bloomberg назвал кандидата в генсеки НАТО, способного управлять Трампом
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

На данный момент пост генсека НАТО с 2014 года занимает норвежец Йенс Столтенберг, чей срок полномочий истекает в будущем октябре. Среди 13 генсеков альянса он находится на втором месте по продолжительности работы (девять с лишним лет). Дольше на этом посту находился только Йозеф Лунс (почти 13 лет).

Рютте в случае согласования его кандидатуры станет четвертым по счету генсеком НАТО из Нидерландов. Среди других потенциальных кандидатов на пост генсека назывались экс-премьеры Великобритании Тереза Мэй и Борис Джонсон, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и другие.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Урсула фон дер Ляйен Олаф Шольц Марк Рютте НАТО
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
СВР узнала о планах G7 сделать Столтенберга «смотрящим» за Зеленским
Политика
Столтенберг заявил, что Киев близок к членству в НАТО «как никогда ранее»
Политика
Байден счел отказ Трампа защитить НАТО приглашением для Путина напасть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки Политика, 12:08
Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы Общество, 12:00
Welt узнал, что Шольц отверг кандидатуру главы ЕК на пост генсека НАТО Политика, 11:45
Кириленко не включат в Зал славы баскетбола в 2024 году Спорт, 11:44
Число поврежденных при обстреле Белгорода квартир приблизилось к 200 Политика, 11:28
CNN описал последствия использования ядерного оружия против спутников Политика, 11:21
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 11:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Число жертв обстрела Пентелеймоновки в ДНР выросло до четырех человек Политика, 11:17
Российский боксер завоевал чемпионский пояс по версии IBA Спорт, 11:09
Как правильно платить налоги с иностранных инвестиций в 2024 году Инвестиции, 11:00
В Курской области сбили беспилотник вблизи города, где находится АЭС Политика, 10:59
Хуситы заявили о запуске ракеты по британскому танкеру в Красном море Политика, 10:51
Журналист Marca узнал, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом» Спорт, 10:40
Прокуроры призвали суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд Бизнес, 10:28