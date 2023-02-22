Reuters узнал о предупреждении США по «небесконечной» поддержке Украины

Киев получил предупреждение от Вашингтона, что американские ресурсы не безграничны, они однажды закончатся. Ранее СМИ сообщали об опасениях Белого дома по трудному прохождению новых пакетов помощи Украине через конгресс

Администрация президента США предупредила власти Украины, что ресурсы Вашингтона не бесконечны, пишет Reuters со ссылкой на источник среди американских чиновников.

«Все понимают, что это (конфликт на Украине. — РБК) должно в какой-то момент закончиться. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось скорее раньше, чем позже», — сказал собеседник агентства.

Об опасениях властей США возможными проблемами с помощью для Украины говорили ранее источники Politico и Washington Post. По данным первой газеты, Вашингтон подталкивает Киев в переходу в наступление, потому как пока поддержка Украины является двупартийной, но ситуация может осложниться из-за действий республиканского большинства в конгрессе; ограниченной может стать и европейская поддержка.

В беседе с WP неназванный американский чиновник отметил, что Белому дому будет сложнее добиться поддержки конгресса, когда будет исчерпан текущий пакет помощи, что может произойти уже летом. «Мы и дальше будем стараться объяснять им (Киеву. — РБК), что не можем делать абсолютно все вечно», — пояснил он.

Власти США не раз публично подчеркивали, что намерены поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». В начале февраля этого года американскому президенту США Джо Байдену напомнили, что Вашингтон уже потратил на помощь Киеву «что-то около $100 млрд» и спросили, являются ли слова о помощи «сколько потребуется» бессрочным обязательством. «Это твердое обязательство», — подтвердил Байден.

Власти России считают военную поддержку Украины со стороны западных стран «накачкой» и затягиванием конфликта, отмечая, что Москве добиться намеченных целей это не помешает, а «победить Россию на поле боя невозможно».

