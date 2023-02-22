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Берлускони напомнил Зеленскому, что «ребенком пережил бомбардировки»

Экс-премьер Италии Берлускони напомнил Зеленскому, что «ребенком пережил бомбардировки»
Берлускони возмутился словам Зеленского, что он якобы никогда не переживал бомбардировки. Он заявил, что украинский лидер ничего не знает о нем
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр республики Сильвио Берлускони возмутился словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что его дом никогда не бомбили, пишет La Repubblica.

«Что знает этот синьор обо мне? Ничего он не знает», — заявил он, напомнив, что «ребенком пережил бомбардировки».

Ранее Зеленский в ответ на критику со стороны экс-премьера Италии заявил, что думает, что Берлускони «ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Зеленского, отметив, что он «проговорился», «незатейливо» сравнив свой режим с фашистским, а военную операцию России — с действиями союзников времен Второй мировой войны.

Она напомнила, что Берлускони в интервью рассказывал о том, как союзники бомбили Милан в 1943 году.

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции авиация союзников подвергла город тяжелым бомбардировкам, пик которых пришелся на август 1943 года. Около 300 тыс. горожан, в том числе семья Берлускони, были вынуждены покинуть свои дома.

«Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана», — рассказывал Берлускони в интервью для биографии Алана Фридмана.

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Неделей ранее Берлускони раскритиковал действия президента Украины, которому, по его мнению, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы предотвратить конфликт с Россией.

Он подчеркнул, что «очень негативно» оценивает действия Зеленского, и отметил, что никогда не поехал бы разговаривать с ним.

Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони не поддержал Берлускони, заверив, что правительство на стороне Киева.

Позднее лидер партии «Вперед, Италия» заявил, что всегда был на стороне украинского народа и мира. Политик выразил надежду, что вскоре удастся найти дипломатическое решение конфликта.

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Виктория Громова Виктория Громова
Сильвио Берлускони Владимир Зеленский бомбардировки
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