Суд вынес приговор по первому с начала спецоперации делу о диверсии
Двое обвиняемых в подготовке диверсии против военных эшелонов в Белгородской области получили по три с половиной года колонии строгого режима, такой приговор вынес Белгородский областной суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным спецслужбы, Зеленин и Турьянский (приводятся только фамилии), задержанные в марте прошлого года, планировали совершить диверсию на железной дороге близ поселка Томаровка Яковлевского района, когда там должен был пройти военный эшелон.
Осужденные собирались заснять диверсию, а записи потом распространить в Сети. Кроме того, они передавали сведения о российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине, украинскому сайту «Миротворец». Зеленин и Турьянский действовали «в интересах националистических подразделений Вооруженных сил Украины», утверждают в УФСБ. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК (подготовка к диверсии).
«Подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих», — сообщили в пресс-службе УФСБ.
Приговор стал первым по уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала российской военной операции на Украине, он уже вступил в силу.
ФСБ с начала военных действий на Украине неоднократно сообщала о задержании диверсантов. Так, в середине февраля в Подмосковье был задержан гражданин Украины, который, по данным спецслужбы, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге. Задержанный поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. В начале месяца сотрудники ФСБ задержали троих россиян по подозрению в подготовке и совершении терактов на железных дорогах в Свердловской области. По данным ведомства, они действовали по заданию украинских радикалов. Против них были возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и содействию террористической деятельности (ст. 205 и 205.1 УК), предусматривающим наказание от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы.