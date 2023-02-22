CNN сообщил об утечке данных из облачного сервиса Пентагона

По данным CNN, среди взломанных данных была информация о военных контрактах США и запрос сотрудников американского оборонного ведомства на проверку их документов. В Пентагоне начали расследование инцидента

Фото: Pete Marovich / EPA / ТАСС

Командование сил специальных операции США (US Special Operations Command, USSOCOM) ведет расследование обстоятельств утечки данных из облачного сервиса Пентагона, сообщает CNN cо ссылкой на заявления представителя командования Кена Макгроу.

«[Командование] начало расследование предоставленной нам информации о возможной проблеме с облачным сервисом командования. Единственная информация, которую мы можем подтвердить на текущий момент, это то, что ни одна информационная система USSOCOM не была взломана», — сказано в заявлении.

Как отмечает CNN, утечка была обнаружена 8 февраля независимыми исследователями в сфере кибербезопасности. Cреди взломанных данных, оказавшихся в распоряжении телеканала, были информация о военных контрактах США и запрос сотрудников американского оборонного ведомства на проверку их документов. Каждый, кто знал IP-адрес сервера, имел доступ к данным на три терабайта без пароля, пока защита сервера не была восстановлена, уточняет CNN.

На прошлой неделе массированной хакерской атаке подверглись несколько сайтов НАТО, сообщало агентство DPA со ссылкой на представителя организации. По словам представителя альянса, НАТО «постоянно сталкивается с хакерскими угрозами», а эксперты в области кибербезопасности уже занимаются расследованием инцидента. Как отмечает DPA, ранее в социальных сетях, в частности в Twitter, появились утверждения о том, что за атакой стоит «связанная с Россией» группа Killnet.



Хакерская группировка Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с Россией, неоднократно сообщала об атаке на ресурсы компаний, а также государственных органов различных стран, которые считаются недружественными в России и оказывают поддержку Украине. Так, в ноябре группировка объявила о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска.

До этого бывший глава Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, взломал ресурсы компании из США Lockheed Martin, которая производит в числе прочего поставляемые Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin.