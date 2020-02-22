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На Украине из-за ситуации с эвакуированными из КНР уволился губернатор

В Киеве заявили о неудовлетворительной работе властей по информированию населения об эпидемиологической безопасности
Игорь Сопель (Фото: oda.te.gov.ua)

Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, сообщает пресс-служба украинского президента. Причиной стала ситуация с акциями протеста после появления в регионе украинцев, эвакуированных из Китая.

В заявлении президентской администрации указывается, что Зеленский согласился на отставку Сопеля в том числе и в связи с «неудовлетворительной работой областной государственной администрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».

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Конфликт в Тернопольской области начался в середине этой недели, когда стало известно, что эвакуированных из китайского Уханя разместят в санатории «Медоборы» в районе города Микулинцы. Как сообщает «112 Украина», местные жители после этого начали перекрывать дороги, устраивать молебны, а заместитель председателя тернопольского облсовета Василий Деревляный назвал происходящее «геноцидом украинцев».

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В результате эвакуированных из Уханя решили разместить в медицинском центре Национальной гвардии в населенном пункте Новые Санжары в Полтавской области. Там также начались акции протеста. Люди блокировали дороги и забрасывали камнями автобусы с приехавшими из КНР.

Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что Украина напомнила ему средневековую Европу. Он призвал общество поддерживать государственную политику по оказанию помощи любым украинским гражданам, оказавшимся в беде.

По официальным данным, среди эвакуированных из Уханя украинцев не выявлено случаев заражения коронавирусом. После двухнедельного карантина они будут отпущены из санатория и смогут вернуться домой.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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