На Украине из-за ситуации с эвакуированными из КНР уволился губернатор

В Киеве заявили о неудовлетворительной работе властей по информированию населения об эпидемиологической безопасности

Игорь Сопель (Фото: oda.te.gov.ua)

Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, сообщает пресс-служба украинского президента. Причиной стала ситуация с акциями протеста после появления в регионе украинцев, эвакуированных из Китая.

В заявлении президентской администрации указывается, что Зеленский согласился на отставку Сопеля в том числе и в связи с «неудовлетворительной работой областной государственной администрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».

Конфликт в Тернопольской области начался в середине этой недели, когда стало известно, что эвакуированных из китайского Уханя разместят в санатории «Медоборы» в районе города Микулинцы. Как сообщает «112 Украина», местные жители после этого начали перекрывать дороги, устраивать молебны, а заместитель председателя тернопольского облсовета Василий Деревляный назвал происходящее «геноцидом украинцев».