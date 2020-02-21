Трамп счел обвинения в помощи России на новых выборах уловкой демократов

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Сообщения о том, что Россия планирует вмешиваться в ход следующих президентских выборов в США чтобы обеспечить переизбрание Дональда Трампа, — это очередная попытка демократов ввести избирателей в заблуждение. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

«Очередная кампания по дезинформации от демократов в конгрессе. Они уверяют, что Россия предпочла бы меня ничего не делающим кандидатам от демпартии, которые уже вторую неделю не могут подсчитать поданные за них голоса на кокусе в Айове. Уловка номер семь!», — написал Трамп.

Слова Трампа связаны с публикацией The New York Times, в которой газета раскрыла содержание доклада разведки США. В нем, по данным NYT, спецслужба утверждала, что Россия уже пытается оказать влияние на предстоящие выборы, чтобы добиться переизбрания Трампа.

В Кремле эти сообщения назвали «параноидальными».