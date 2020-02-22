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Политика ,  
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ЕС не смог согласовать бюджет из-за дыры после выхода Британии

По словам главы Евросовета, для достижения соглашения нужно больше времени. Ангела Меркель отметила, что разногласия государств ЕС слишком велики. Из-за Brexit в бюджете образуется дыра, которую должны заполнить другие страны
Шарль Мишель (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Главы стран Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе не смогли согласовать бюджет сообщества на 2021-2027 годы. Об этом на пресс-конференции объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает Reuters.

«К сожалению, нам не удалось достичь соглашения, — заявил он. — Мы очень много работали, но нам нужно больше времени».

Сложности с достижением соглашения связаны и с тем, что Евросоюз покинула Великобритания, которая имела вторую по величине (после Германии) экономику ЕС. После Brexit в бюджете образовалась дыра в размере €60–75 млрд.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о том, почему на переговорах не удалось достичь соглашения, заявила: «Это демократия. У нас 27 стран-членов с разными интересами». В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что разногласия между членами ЕС по вопросу бюджета слишком велики, и пока неясно, когда будет предпринята новая попытка договориться.

При этом канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что для согласования бюджета необходимо провести две-три встречи на высшем уровне. «Я надеюсь, что в следующий раз произойдет новый прорыв», — заявил он.

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Согласно предложениям Еврокомиссии, размер семилетнего бюджета должен составить порядка €1,13 трлн или 1,11% от совокупного валового национального продукта (ВНП) 27 стран Евросоюза. Таким образом, годовой бюджет ЕС составляет порядка €150 млрд в год — меньше, чем бюджеты большинства стран-частников объединения. В целом же совокупный размер национальных бюджетов 27 государств ЕС превышает наднациональный бюджет объединения в 50 раз.

По сравнению с предыдущей семилеткой, новый бюджет предполагает рост расходов на развитие инноваций, нужды обороны и контроля над иммиграцией, снизить — на поддержание сельского хозяйства. Из-за выхода Британии в бюджете ЕС образуется дыра, которую должны будут заполнить другие страны, в частности, Германия и Нидерланды, а также Австрия, Дания и Швеция, сообщала The Financial Times. 16 февраля лидеры Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции написали статью, в которой призвали установить потолок размера бюджета ЕС на уровне 1% от ВНП стран ЕС, а также сократить расходы в тех сферах, которые не представляют пользы для налогоплательщиков, например, на бюрократические нужды.

Авторы: Наталия Анисимова, Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, бюджет, Brexit
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