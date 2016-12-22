Разместивший видео с Су-57 в Сирии рассказал о его происхождении

Опубликовавший в соцсетях кадры с российским истребителем пятого поколения рассказал, что съемку вел не он. Министерство обороны официально сообщения о Су-57 не комментировало

Су-57 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пользователь Twitter Ваэль аль-Хусейни, ранее выложивший видео, на котором запечатлены истребители пятого поколения Су-57 в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии, рассказал РБК о его происхождении.

По его словам, видео он получил от «друзей» из «сирийского прогосударственного новостного ресурса Syrian Military Capabilities». Аль-Хусейни отметил, что это «неофициальное СМИ». Аль-Хусейни проживает в Бейруте и в последний раз был в районе Хмеймима в 2016 году.

Видео: WaelAlHussaini / Twitter

В Syrian Military Capabilities, по его словам, работают журналисты и активисты, в том числе военные и гражданские лица, которые являются сторонниками сирийского правительства. Количество подписчиков его арабоязычной страницы в Facebook составляет 30 тыс. человек.

О том, что на авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские Су-57, сообщил РБК источник в Министерстве обороны. По его словам, это стало ответом на маневры над Сирией стелс-истребителей США. Также Су-57 должны будут пройти проверку в реальных условиях, уточнил источник. Также об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в органах военного управления и на предприятии ОПК. По данным «Интерфакса», ссылающегося на информированные источники, всего в Сирию прибыло два новейших истребителя.

Главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский отмечал в комментарии РБК, что Москва до этого использовала возможности испытать новые образцы военной техники в Сирии.

Министерство обороны не публиковало сообщений о переброске Су-57 в Сирию.

Ранее в ходе российской операции в Сирии впервые были применены крылатые ракеты X-101, а стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые использовались в реальных боевых действиях. В боевых действиях была замечена и другая военная техника, официально о применении которой ранее не сообщалось, писал РБК.

Су-57 (заводской индекс Т-50, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации — ПАК ФА) — многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработкой занималось объединенное конструкторское бюро имени П.О. Сухого. К 2020 году он должен стать основным продуктом компании на рынке авиационной техники. Характеристики самолета не раскрываются, однако известно, что он может нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».