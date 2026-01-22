Axios назвал участников встречи России, США и Украины в Абу-Даби

Американскую делегацию в Абу-Даби возглавят Уиткофф и Кушнер, в нее также войдет Дрисколл. Российскую сторону представит Дмитриев. От Украины на переговоры поедут Умеров, Буданов, Арахамия, Гнатов и Кислица

Дэн Дрисколл (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

В переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) со стороны США будут участвовать министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, сообщает Axios.

По данным издания, российскую делегацию будет возглавлять спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кроме того, российскую делегацию будут представлять сотрудники разведки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации в Абу-Даби войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Axios пишет, что к ним присоединятся сотрудники украинской разведки.

Переговоры в Абу-Даби анонсировал Зеленский в ходе своего выступления в Давосе 22 января. По его словам, встреча начнется завтра, 23 января, и продлится два дня.

Позже The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Украина и США планируют предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

В офисе Зеленского уточнили, что трехсторонние переговоры еще не были полностью подтверждены, передает газета. Украинская и американская стороны ожидают ответа России. Как пишет FT, на этой неделе Россия сообщила США о готовности президента Владимира Путина к параллельным переговорам с Украиной, где контакты будут вестись через посредников без прямых встреч сторон. Источник указывает, что этот формат аналогичен встречам в Абу-Даби в ноябре прошлого года, в которых участвовал Дрисколл.

Кроме того, FT со ссылкой на источники сообщила, что предложение провести встречу в Абу-Даби Путину донесут Уиткофф и Кушнер, направляющиеся в Москву на переговоры.