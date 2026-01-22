 Перейти к основному контенту
Axios назвал участников встречи России, США и Украины в Абу-Даби

Американскую делегацию в Абу-Даби возглавят Уиткофф и Кушнер, в нее также войдет Дрисколл. Российскую сторону представит Дмитриев. От Украины на переговоры поедут Умеров, Буданов, Арахамия, Гнатов и Кислица
Дэн Дрисколл
Дэн Дрисколл (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

В переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) со стороны США будут участвовать министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, сообщает Axios.

По данным издания, российскую делегацию будет возглавлять спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кроме того, российскую делегацию будут представлять сотрудники разведки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации в Абу-Даби войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Axios пишет, что к ним присоединятся сотрудники украинской разведки.

Переговоры в Абу-Даби анонсировал Зеленский в ходе своего выступления в Давосе 22 января. По его словам, встреча начнется завтра, 23 января, и продлится два дня.

FT узнала, что США и Украина хотят предложить России на встрече в ОАЭ
Политика
Фото:Ирина Рыбакова / Reuters

Позже The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Украина и США планируют предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

В офисе Зеленского уточнили, что трехсторонние переговоры еще не были полностью подтверждены, передает газета. Украинская и американская стороны ожидают ответа России. Как пишет FT, на этой неделе Россия сообщила США о готовности президента Владимира Путина к параллельным переговорам с Украиной, где контакты будут вестись через посредников без прямых встреч сторон. Источник указывает, что этот формат аналогичен встречам в Абу-Даби в ноябре прошлого года, в которых участвовал Дрисколл.

Кроме того, FT со ссылкой на источники сообщила, что предложение провести встречу в Абу-Даби Путину донесут Уиткофф и Кушнер, направляющиеся в Москву на переговоры.

Егор Алимов
Абу-Даби Россия США Украина переговоры ОАЭ
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дэниел Дрисколл фото
Дэниел Дрисколл
министр армии США
31 декабря 1986 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
