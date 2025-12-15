NYT узнала, что Клинтонов могут привлечь за отказ от дачи показаний

Билл Клинтон и Хиллари Клинтон (Фото: Melina Mara / Getty Images)

Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу США в случае отказа лично дать показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The New York Times.

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса по надзору Джеймс Комер пригрозил инициировать процедуру привлечения Клинтонов к ответственности, если они не явятся в Конгресс для дачи показаний. Повестки Билл и Хиллари Клинтон могут получить на заседания комитета 17-18 декабря, либо на начало января 2026 года. В августе глава комитета уже направлял им аналогичные повестки, но они так и не явились в Конгресс.

При этом комитет ранее освободил от очных показаний ряд бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-директоров ФБР Джеймса Коми и Роберта Мюллера, а также нескольких бывших генеральных прокуроров. Единственным экс-чиновником, выступившим лично, стал бывший генпрокурор Уильям Барр.

Максимальное наказание за неуважение к Конгрессу предусматривает год лишения свободы и штраф до $100 тыс.

Клинтоны, по данным издания, на протяжении нескольких месяцев сотрудничали с комитетом и неоднократно предлагали предоставить письменные показания под присягой на тех же условиях, что и другие фигуранты расследования. Их адвокат Дэвид Кендалл направил в комитет несколько писем и лично встречался с сотрудниками Комера. В ответ мистер Комер лишь усилил свои угрозы наказать Клинтонов, если они не явятся лично.

Адвокат Клинтонов подчеркнул, что ни Билл, ни Хиллари Клинтон не обладают информацией, имеющей отношение к расследованию, и требуют равного подхода.

Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Считается, что среди его клиентов могли быть влиятельные политики и бизнесмены.

12 декабря демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали 19 фотографий из архива финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает CNN. На снимках видны президент США Дональд Трамп, экс-президент Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также другие известные личности.