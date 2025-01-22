Глава дипломатии ЕС Каллас сочла себя реалистом, а не ястребом по отношению к РФ

Каллас назвала себя реалистом и одним из ярых противников Путина в ЕС, а также не согласилась с тем, что является «ястребом» в отношении России. В Кремле отмечали отсутствие у главы дипломатии ЕС «дипломатических наклонностей»

Кая Каллас (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не согласилась с тем, что является «ястребом» по отношению к России, и назвала себя «реалистом». С таким заявлением она выступила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA), ее слова передает Reuters.

«Россия представляет экзистенциальную угрозу нашей безопасности сегодня, завтра и до тех пор, пока мы недостаточно инвестируем в нашу оборону, — сказала она. — Люди говорят, что я «ястреб» по отношению к России. Я думаю, что я просто реалистично отношусь к России».

Каллас также назвала себя «одним из самых ярых противников президента России Владимира Путина в ЕС». Она согласилась с американским лидером Дональдом Трампом, что европейские страны недостаточно тратят на оборону.

«Время не на стороне России. Но оно и не на нашей стороне. Потому что мы еще недостаточно делаем. Ни у кого из нас не должно быть сомнений в том, что мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Но нам также нужно готовиться к войне», — сказала глава европейской дипломатии.

Ранее Трамп призвал страны — члены НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 5% ВВП. Он также отметил, что США выделили на военную помощь Украине на $200 млрд больше, чем другие представители Североатлантического альянса. «Они должны выровнять ситуацию», — считает республиканец.

Россия осуждает любую помощь западных стран Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также отмечали отсутствие «дипломатических наклонностей» у Каллас и плохие перспективы в отношениях Москвы и ЕС из-за «русофобских заявлений».

В частности, Каллас назвала поездку в Европу привилегией, а не правом, и призывала прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. В феврале 2024 года в базе российского МВД была обнаружена ее карточка с объявлением в розыск.