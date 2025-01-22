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Военная операция на Украине ,  
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Каллас отказалась считать себя «ястребом» по отношению к России

Глава дипломатии ЕС Каллас сочла себя реалистом, а не ястребом по отношению к РФ
Сюжет
Военная операция на Украине
Каллас назвала себя реалистом и одним из ярых противников Путина в ЕС, а также не согласилась с тем, что является «ястребом» в отношении России. В Кремле отмечали отсутствие у главы дипломатии ЕС «дипломатических наклонностей»
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не согласилась с тем, что является «ястребом» по отношению к России, и назвала себя «реалистом». С таким заявлением она выступила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA), ее слова передает Reuters.

«Россия представляет экзистенциальную угрозу нашей безопасности сегодня, завтра и до тех пор, пока мы недостаточно инвестируем в нашу оборону, — сказала она. — Люди говорят, что я «ястреб» по отношению к России. Я думаю, что я просто реалистично отношусь к России».

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Фото:kajakallas / Twitter

Каллас также назвала себя «одним из самых ярых противников президента России Владимира Путина в ЕС». Она согласилась с американским лидером Дональдом Трампом, что европейские страны недостаточно тратят на оборону.

«Время не на стороне России. Но оно и не на нашей стороне. Потому что мы еще недостаточно делаем. Ни у кого из нас не должно быть сомнений в том, что мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Но нам также нужно готовиться к войне», — сказала глава европейской дипломатии.

Ранее Трамп призвал страны — члены НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 5% ВВП. Он также отметил, что США выделили на военную помощь Украине на $200 млрд больше, чем другие представители Североатлантического альянса. «Они должны выровнять ситуацию», — считает республиканец.

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Кая Каллас

Россия осуждает любую помощь западных стран Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также отмечали отсутствие «дипломатических наклонностей» у Каллас и плохие перспективы в отношениях Москвы и ЕС из-за «русофобских заявлений».

В частности, Каллас назвала поездку в Европу привилегией, а не правом, и призывала прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. В феврале 2024 года в базе российского МВД была обнаружена ее карточка с объявлением в розыск.

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Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Кая Каллас Военная операция на Украине
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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