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Политика ,  
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Хинштейн запустил голосование о выезде курских чиновников за рубеж

Фото: Laiotz / Shutterstock
Фото: Laiotz / Shutterstock

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил голосование о необходимости курских чиновников уведомлять о поездках за рубеж. Голосование чиновник проводит в своем канале в Telegram.

Врио губернатора опубликовал анонимный опрос под заголовком «Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своем выезде за рубеж?». На 16:04 мск в опросе поучаствовали 43,7 тыс. человек, из них 80% выбрали вариант ответа «да», 9% — «нет» и 11% — «все равно».

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20 января Хинштейн поручил разработать порядок уведомления чиновников об отпусках. По словам главы Курской области, он не смог распорядиться о подготовке региона к приезду представителей Министерства культуры, потому что не был уведомлен об отпуске врио профильного ведомства Ирины Мусьял. Она, по его словам, уехала в Индию.

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Александр Хинштейн Курская область голосование чиновники
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