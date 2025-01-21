Хинштейн запустил голосование о выезде курских чиновников за рубеж
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил голосование о необходимости курских чиновников уведомлять о поездках за рубеж. Голосование чиновник проводит в своем канале в Telegram.
Врио губернатора опубликовал анонимный опрос под заголовком «Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своем выезде за рубеж?». На 16:04 мск в опросе поучаствовали 43,7 тыс. человек, из них 80% выбрали вариант ответа «да», 9% — «нет» и 11% — «все равно».
20 января Хинштейн поручил разработать порядок уведомления чиновников об отпусках. По словам главы Курской области, он не смог распорядиться о подготовке региона к приезду представителей Министерства культуры, потому что не был уведомлен об отпуске врио профильного ведомства Ирины Мусьял. Она, по его словам, уехала в Индию.
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