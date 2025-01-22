Дума одобрила продление результатов ЕГЭ на время военной службы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении срока действия результатов ЕГЭ на период военной службы

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Госдума одобрила в первом чтении поправки в статью 70 федерального закона «Об образовании», которые подразумевают исключение периода военной службы из срока действия результатов ЕГЭ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас срок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года. «Мы предлагаем исключить из этого периода время участия в специальной военной операции, срок службы для тех, кто заключил контракт или был призван на срочную военную службу», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он называл этот законопроект дополнительной мерой поддержки российских военнослужащих. «Это справедливо по отношению к тем ребятам, кто выбрал путь служения родине, защиты ее безопасности и суверенитета. После возвращения домой они смогут выбрать подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ», — добавил председатель Госдумы.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 22 ноября 2024 года, его авторами выступили 14 депутатов фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева.

«Принятие законопроекта позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов», — говорится в пояснительной записке.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствие с которым вузы должны выделять для участников военной операции на Украине и членов их семей 10% бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета. В 2023/2024 учебном году этой квотой воспользовались 8,5 тыс. человек. По данным Минобрнауки, самыми популярными направлениями у этой категории абитуриентов стали информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, педагогика, медицина, инженерные специальности