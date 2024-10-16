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Общество ,  
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Комитет Госдумы отклонил проект об альтернативе ЕГЭ

Принятие проекта об альтернативе Единого государственного экзамена (ЕГЭ), как считает комитет Госдумы по просвещению, может привести, в частности, к неравным условиям при поступлении в вузы, поэтому его отклонили, заявила первый зампред думского комитета Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

«Комитет отклонил законопроект, потому что это (принятие инициативы об альтернативе ЕГЭ. — РБК) может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы, не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы», — передает ее слова «РИА Новости».

Лантратова при этом отметила, что фракция «Справедливая Россия — За правду» не согласна с этими аргументами, она и дальше продолжит выступать против такой формы экзамена. По словам зампреда комитета Госдумы, если дать возможность школьникам выбирать между ЕГЭ и ГИА по основным образовательным программам, меньшинство сделают выбор в пользу ЕГЭ.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В июне в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы инициативы в числе преимуществ отмены экзамена отметили отказ от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», а также сохранение физического и психологического здоровья выпускников. Они подчеркнули, что содержание ЕГЭ «оторвано от школьного курса», а услуги репетиторов, необходимые для подготовки к экзамену, «непосильны для многих родителей».

В середине сентября правительство не поддержало этот законопроект и сделало выбор в пользу традиционных государственных экзаменов.

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ЕГЭ Госдума альтернатива законопроект
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