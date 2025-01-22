Лавров назвал условия мирного урегулирования на Украине
Урегулирование конфликта на Украине возможно только на основе «юридически обязывающих договоренностей», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, передает корреспондент РБК.
«Ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей специальной военной операции и урегулированию этого кризиса путем устранения его коренных причин. Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта, оно ширится — в том числе, кстати сказать, в Европе и в Соединенных Штатах», — сказал Лавров.
По его словам, «речь может идти только о надежных юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения».
заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при частичном вступлении в НАТО и сохранении поставок оружия. При этом, по его словам, Киев не откажется от претензий на утраченные регионы — Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Их возвращения можно добиться дипломатическим путем после окончания боевых действий, считает Зеленский.
Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией.
Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала конфликта на Украине ее стремление в НАТО. В качестве условий для переговоров он предлагал вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание утраченных территорий российскими, отказ от членства в альянсе и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом.
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