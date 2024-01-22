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Политика ,  
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Канделаки позвала дипломата из Казахстана в Россию после спора о языке

Канделаки пригласила представителя МИД Казахстана в Россию «продолжить общение»
Ранее Канделаки заявила о вытеснении русского языка в Казахстане, что вызвало резкую реакцию у казахских властей. Телеведущей пригрозили запретом на въезд в страну, в ответ она пригласила представителя МИД республики в Россию
Тина Канделаки
Тина Канделаки (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Российская телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки пригласила официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова в Россию после конфликта из-за слов о русском языке и угрозы запретить ей въезд в республику.

«Прочитала ваше короткое определение в свой адрес. Хочу продолжить наше общение и, конечно же, приглашаю вас в Россию. Уверена, что наши народы и родины многое объединяет», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Телеведущая отметила, что в разных регионах России, от ее границ и «до берегов Крыма» находятся памятники и обелиски, проходят выставки, посвященные уроженцам Казахстана. «По всей границе России и Казахстана расположились сакральные места силы: мавзолей и музейный комплекс Курмангазы Сагырбаева, мемориальный комплекс Букей-Хана и Сеид-Бабы и многие другие. <...> В этом сила России — в ее многообразии и восприятии любых культур», — подчеркнула она.

Кроме того, Канделаки обратила внимание на участие граждан Казахстана в культуре современной России, назвав телеведущего Азамата Мусагалиева и стендап-комика Нурлана Сабурова «самыми популярными артистами» в Москве. Она также напомнила, что российский джазовый музыкант Игорь Бутман исполняет произведения казахского композитора Даулеткерея Шигайулы.

«Предлагаю строить наши, пока еще виртуальные, отношения на почве взаимного уважения и любви к истории, культуре и святыням двух близких друг другу народов. Жду вас в невиртуальные гости», — заключила директор ТНТ.

МИД Казахстана пригласил «соседей и друзей» после слов Канделаки о языке
Политика
Тина Канделаки

22 января представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригрозил Канделаки запретом на въезд в республику. Поводом стал ее пост в телеграм-канале о вытеснении русского языка в Казахстане на государственном уровне. Телеведущая привела в пример инициативу республиканского Минтранса о переименовании нескольких железнодорожных станций и замены русских названий на казахские. «К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал, Узень на Жаңаөзен и т.д.», — объяснила Канделаки.

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Она сравнила происходящее в Казахстане с Прибалтикой: «Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз».

Смадияров, комментируя ее слова, заявил, что Канделаки не включали в список иностранцев, которым запрещен въезд из-за негативных высказываний о стране, но он не ответил на вопрос, окажется ли телеведущая в перечне в будущем. «Этот список является внутренней мерой каждого государства. Если вам кто-то не нравится, вы же не запустите его в свой дом. Точно так же и мы не запустим», — сказал представитель МИДа республики. В ответ он пригласил «соседей» и «друзей» в Казахстан вместо того, чтобы «выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях».

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Тина Канделаки Казахстан МИД запрет на въезд русский язык
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