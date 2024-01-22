МИД Казахстана пригласил «соседей и друзей» после слов Канделаки о языке

В МИД Казахстана, комментируя слова Канделаки о вытеснении русского языка в республике, заявили, что у соседей страны недостоверная информация; им следует приехать и «посмотреть, как мы живем»

Тина Канделаки (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Власти Казахстана огорчены словами телеведущей, директора телеканала ТНТ Тины Канделаки о том, что русский язык в стране «продолжают вытеснять на государственном уровне», сказал на брифинге официальный представитель МИДа Айбек Смадияров

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», — сказал он (цитата по Qazlive). Министр призвал перестать «выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях».

Утром 22 января агентство КазТАГ, ссылаясь на Смадиярова, написало, что Канделаки не пустят в Казахстан, если она решит приехать. Как уточнил представитель МИДа, телеведущую не включали в список иностранцев, которым запрещен въезд из-за негативных высказываний о стране (о ведении такого списка власти сообщали в минувшем октябре, но не стали разглашать, кто туда попал). Он не ответил на вопрос, окажется ли телеведущая в перечне в будущем, но отметил, что «если вам кто-то не нравится, вы же не запустите его к себе домой; вот и мы не запустим». Такая мера принимается в случае необходимости, сказал Смадияров.

Обсуждение запрета на въезд Канделаки в страну началось из-за ее январского поста в Telegram, где телеведущая, реагируя на планы властей переименовать несколько железнодорожных станций, заявила о «вытеснении русского языка» в Казахстане. Канделаки назвала это опасной тенденцией и сослалась на «опыт Прибалтики».

Эти слова вызвали негативную реакцию ряда казахстанских парламентариев и общественных деятелей. «Мы независимое государство и мы вправе делать то, что считаем нужным у себя на территории», — подчеркнул депутат Константин Авершин. Депутат Максат Толыкбай отметил, что сейчас более 70% населения Казахстана — этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны.