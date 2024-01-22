 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Казахстана пригласил «соседей и друзей» после слов Канделаки о языке

В Казахстане опровергли слова Канделаки о языке и пригласили соседей в страну
В МИД Казахстана, комментируя слова Канделаки о вытеснении русского языка в республике, заявили, что у соседей страны недостоверная информация; им следует приехать и «посмотреть, как мы живем»
Тина Канделаки
Тина Канделаки (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Власти Казахстана огорчены словами телеведущей, директора телеканала ТНТ Тины Канделаки о том, что русский язык в стране «продолжают вытеснять на государственном уровне», сказал на брифинге официальный представитель МИДа Айбек Смадияров

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», — сказал он (цитата по Qazlive). Министр призвал перестать «выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях».

Утром 22 января агентство КазТАГ, ссылаясь на Смадиярова, написало, что Канделаки не пустят в Казахстан, если она решит приехать. Как уточнил представитель МИДа, телеведущую не включали в список иностранцев, которым запрещен въезд из-за негативных высказываний о стране (о ведении такого списка власти сообщали в минувшем октябре, но не стали разглашать, кто туда попал). Он не ответил на вопрос, окажется ли телеведущая в перечне в будущем, но отметил, что «если вам кто-то не нравится, вы же не запустите его к себе домой; вот и мы не запустим». Такая мера принимается в случае необходимости, сказал Смадияров.

Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Политика
Тина Канделаки

Обсуждение запрета на въезд Канделаки в страну началось из-за ее январского поста в Telegram, где телеведущая, реагируя на планы властей переименовать несколько железнодорожных станций, заявила о «вытеснении русского языка» в Казахстане. Канделаки назвала это опасной тенденцией и сослалась на «опыт Прибалтики».

Эти слова вызвали негативную реакцию ряда казахстанских парламентариев и общественных деятелей. «Мы независимое государство и мы вправе делать то, что считаем нужным у себя на территории», — подчеркнул депутат Константин Авершин. Депутат Максат Толыкбай отметил, что сейчас более 70% населения Казахстана — этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Казахстан русский язык Тина Канделаки запрет на въезд
Материалы по теме
Суд арестовал пиарщика по делу о вымогательстве у мужа Канделаки
Общество
Весь Казахстан станет на час «ближе» к Москве
Общество
В Казахстане объяснили остановку показа программ «Первого канала»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Бивол заявил, что ожидает скорого объявления его боя против Бетербиева Спорт, 19:16
Бишкек потребовал проверить рейд, где мигрантов заставили ходить гуськом Общество, 19:00
Собаку нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге Общество, 18:54
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса Общество, 18:52
Как в Севастополе жители запасаются водой из-за отключений. Видео Общество, 18:41
Военная операция на Украине. Карта на 22 января Политика, 18:36
МИД Казахстана пригласил «соседей и друзей» после слов Канделаки о языке Политика, 18:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Фермеры высыпали мусор на автодороги во Франции. Видео Политика, 18:29
Ученые увидели в «зомби-вирусах» из Сибири угрозу человечеству. Что это Life, 18:28
Роман Костомаров спародировал вход в воду синхронисток Спорт, 18:23
Венгрия отказалась финансировать военную помощь Украине Политика, 18:18
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 18:11
Молдавия закроет больше половины центров для украинских беженцев Общество, 18:10
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 18:09