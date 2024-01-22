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Политика ,  
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Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд в страну
Тина Канделаки
Тина Канделаки (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Российской телеведущей, директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан, сообщает КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого [списка, кому запрещен въезд] сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она [Канделаки] и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», — сказал Смадияров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В середине января Канделаки опубликовала в своем телеграм-канале пост о вытеснении языка в Казахстане на государственном уровне. Она привела в пример инициативу республиконского минтранса о переименовании нескольких ж/д станций и замены русских названий на казахские.

«Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений», — отметила телеведущая.

Пост Канделаки вызвал резкую реакцию у ряда казахстанских депутатов. Так, депутат Максат Толыкбай напомнил, что сейчас более 70% населения Казахстана — этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны. «Это личное мнение какого-то человека. Она вообще имеет какое-то отношение к Казахстану? Она здесь была? На самом деле никто ничего не вытесняет», — прокомментировала заявление Канделаки депутат мажилиса Ирина Смирнова.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан Тина Канделаки
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