Зеленский предложил давать гражданство всем, кроме живущих в России

Инициатива предполагает, что украинское гражданство смогут получить этнические украинцы и их потомки из разных стран мира, кроме России

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который введет в стране институт множественного гражданства. Об этом украинский президент сообщил в обращении в своем телеграм-канале.

«Сегодня я вношу в Верховную раду ключевой законопроект, который поможет внести изменения в законодательство и вводит институт множественного гражданства», — заявил он.

По его словам, это позволит предоставить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», за исключением граждан России. Законопроект также позволит получить украинское гражданство иностранным добровольцам, которые воюют в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Россия считает воюющих за ВСУ иностранцев наемниками и законной целью в ходе военной операции.

Летом 2022 года в Раду внесли законопроект о сдаче экзаменов для получения гражданства Украины. Зеленский подписал закон в апреле 2023-го. Теперь иностранцам для получения украинского гражданства необходимо сдавать экзамены по украинскому языку, основам конституции и истории страны. На сдачу экзаменов отводится два года с момента принятия в гражданство.

Вместе с этим украинский президент предлагал лишать гражданства украинцев с российским паспортом.

В сентябре 2022 года правительство Украины одобрило уголовную ответственность за получение российского паспорта госслужащими, пропаганду российского гражданства и принуждение украинских граждан к его получению. Получение документа оправданно, только когда это необходимо для возвращения на Украину через третьи страны, считают в Киеве.

В России получить гражданство украинцы могут в упрощенном порядке. В декабре 2022 года президент Владимир Путин утвердил порядок, позволяющий жителям новых регионов подать в МВД заявление об отказе от украинского гражданства в день получения российского паспорта. Спустя полгода Путин ввел упрощенное российское гражданство для всех украинцев. В мае прошлого года президент также упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев.