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В «Артемсоли» исключили наличие тоннеля из Соледара в Артемовск

Главный геолог «Артемсоли»: тоннеля из Соледара в Артемовск нет
В «Артемсоли» усомнились, что тоннели в шахтах могут использоваться в военных целях, так как техника не поместится в элеваторах. К примеру, оборудование для добычи соли при спуске разбиралось на детали и собиралось уже внизу

Тоннели в соляных шахтах Соледара находятся на глубине от 150 до 300 метров и не ведут в находящийся неподалеку Артемовск (украинское название — Бахмут), заявила The Wall Street Journal Виктория Скрипник, главный геолог «Артемсоли» — соледарского градообразующего предприятия.

«Прохода в Бахмут через шахты нет», — сказала она.

Скрипник усомнилась, что тоннели в шахтах могут использоваться в военных целях, поскольку техника не поместится в элеваторах. При спуске оборудование для добычи соли разбиралось на детали, а потом вновь собиралось уже внизу, указала она.

Газета отмечает, что соляной рудник в Соледаре является одним из крупнейших в Европе. В 2021 году на него приходилось 95% всей добычи соли в стране. Первое закрытие шахты, случившееся в апреле, уже после начала российской спецоперации, привело к росту цен на соль на Украине в пять раз, сообщили в «Артемсоли».

Ранее, 7 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о системе Соледарских и Бахмутских шахт, которая представляет собой «сеть подземных городов». По его словам, в ней находится не только скопление людей на глубине 80–100 м, но и перемещаются танки и БМП. «А запасы вооружения хранятся еще с Первой мировой войны», — добавил он.

Минобороны России 13 января объявило о полном контроле над Соледаром в ДНР. За два дня до этого — 11 января — о том, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию города, заявлял Пригожин.

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Основатель ЧВК «Вагнер» опубликовал фото в подземелье Соледара на фоне танка и бойцов группы. Фото выложила в телеграм-канале пресс-служба Пригожина.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск (Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Виктория Громова Виктория Громова
Военная операция на Украине Соледар шахта Украина
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