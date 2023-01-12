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В Швеции открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных элементов

Bloomberg: в шведской Арктике открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных элементов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В шведской Арктике открыто крупнейшее известное месторождение редкоземельных элементов в Европе, которое потенциально может помочь континенту освободиться от доминирования Китая на рынке этих ресурсов, сообщает Bloomberg.

Месторождение, обнаруженное шведской государственной горнодобывающей компанией LKAB, содержит более 1 млн т редкоземельных элементов. Работы все еще находятся на стадии разведки, и полный объем месторождения еще неизвестен.

«Пройдет по меньшей мере 10–15 лет, прежде чем мы действительно сможем начать добычу и поставлять сырье на рынок», — сказал главный исполнительный директор Ян Мостром, сославшись на сроки выдачи разрешений в отрасли. LKAB планирует подать заявку на концессию на разведку в этом году, прежде чем запрашивать разрешения.

Дефицит редкоземельных элементов считается главным препятствием на пути перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Сейчас Китай и некоторые районы Юго-Восточной Азии доминируют как в добыче, так и в переработке редкоземельных элементов.

Старший геолог Геологической службы Швеции Эрик Йонссон назвал открытие «значительным» дополнением к известным запасам редкоземельных металлов на юге Гренландии, которые оценивались примерно в 36 млн т.

В 2011 году японские ученые обнаружили огромные залежи редкоземельных металлов на дне Тихого океана. По словам ученых, сделавших открытие, трудностей с добычей металлов не возникнет. «Залежи характеризуются большой концентрацией редких земель. Лишь один квадратный километр дна может обеспечить 20% от ежегодной потребности в редкоземельных металлах», — заявил тогда доцент Токийского университета и эксперт в области геологии Ясухиро Като.

Редкоземельные элементы были обнаружены в донных отложениях, извлеченных с глубин 3,5–6 тыс. м в 78 точках. Треть образцов характеризуется большим содержанием редкоземельных металлов, в том числе иттрия. Залежи были обнаружены в международных водах к востоку и западу от Гавайских островов, а также к востоку от острова Таити, во Французской Полинезии.

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Редкоземельные элементы — группа из 17 металлов, включающая скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Их используют в том числе в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности.

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