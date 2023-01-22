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Володин предупредил о глобальной катастрофе из-за поставок оружия Украине

Володин: поставки наступательной техники Украине повлекут ответ более мощным оружием
Спикер Госдумы счел несостоятельными аргументы, что ядерные державы не применяют оружие массового поражения в локальных конфликтах. Он предупредил об ответных мерах на поставки Украине оружия Западом

Поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — заявил он.

По его мнению, решения Вашингтона и Брюсселя «ведут мир к страшной войне» и «совсем иным боевым действиям». Володин отметил, что, учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам следует понять, что «это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны».

Володин назвал несостоятельными аргументы, что ядерные державы не использовали оружие массового поражения. Он считает, что этого не происходило потому, что данные государства «не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

Ранее, 20 января, министр обороны США Ллойд Остин объявил о поставках новых вооружений на Украину со стороны стран Запада. Так, Швеция предоставит Киеву боевые машины пехоты и гаубицы Archer, Дания передаст 19 гаубиц, Латвия — системы Stinger, вертолеты и другие вооружения.

Остин также напомнил об обещанной Вашингтоном очередной военной помощи на $2,5 млрд. Новый пакет будет включать зенитные ракетные комплексы NASAMS, восемь систем ПВО Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.

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«Это решающий момент. Россия перегруппировывается, вербует и пытается перевооружиться. Сейчас не время медлить», — сказал он, призвав приложить все усилия, чтобы обеспечить Киев вооружениями.

Британские власти, в свою очередь, пообещали в скором времени передать Киеву эскадрон гусеничных танков Challenger 2. По данным Politico, о поставках гусеничных танков Leclerc задумались и во Франции. Президент Польши Анджей Дуда говорил о плазах поставить танки Leopard немецкого производства.

В Кремле, говоря о последствиях передачи Киеву танков, заявили, что они «будут со знаком минус, однозначно», и призвали не «преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности их что-то поменять». 

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Виктория Громова Виктория Громова
Вячеслав Володин поставки оружия Военная операция на Украине
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