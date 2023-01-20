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США объявили о новых поставках союзниками вооружений на Украину Политика, 20:29
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США объявили о новых поставках союзниками вооружений на Украину

Глава Пентагона Остин объявил о новых поставках вооружений на Украину союзниками
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о поставках новых вооружений на Украину со стороны союзников. Об этом он сказал на брифинге с председателем Комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли.

По его словам, Швеция решила предоставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания передаст 19 гаубиц, Латвия — системы Stigner, вертолеты и другие вооружения. Кроме того, из Эстонии перебросят 155-мм гаубицы.

Остин, который возглавляет контактную группу по обороне Украины, на встрече на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ напомнил об обещанной Вашингтоном очередной военной помощи на $2,5 млрд. Всего размер помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов с начала военных действий на Украине составил $26,7 млрд.

В новый пакет войдут в том числе новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, восемь систем ПВО Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker, уточнил он. Министр также упомянул, что Германия передаст Украине боевые машины пехоты Marder, а Канада объявила, что поставит NASAMS. Помимо того, Франция передаст легкие танки АМХ-10. «Это решающий момент, — сказал Остин. — Россия перегруппировывается, вербует и пытается перевооружиться. Сейчас не время медлить». Он призвал приложить все усилия, чтобы обеспечить Киев вооружениями. «Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами», — отметил министр.

Материал дополняется.

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