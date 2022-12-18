Spiegel узнал о проблемах Германии с техническим состоянием БМП Puma

Из 18 бронетранспортеров Puma ни один не готов к эксплуатации, пишет издание. По его данным, наиболее уязвимой частью является электроника. Ожидается, что боевую готовность БМП могут восстановить только через три-четыре месяца

ВС Германии испытывают серьезные проблемы с техническим состоянием БМП Puma. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на командира 10-й танковой дивизии.

Согласно сообщению, из 18 современных бронетранспортеров Puma, предназначенных для сил быстрого реагирования НАТО, ни один не готов к эксплуатации.

По данным издания, электроника бронетранспортеров особенно уязвима — в одном из БМП произошел сильный пожар из-за кабеля в кабине водителя. Источник отметил, что характер дефектов уже был известен ВС Германии, но они «никогда не проявлялся с такой частотой».

Еще два БМП Puma, находящиеся в эксплуатации, вышли из строя во второй день стрельбы из-за дефектов башни«.

«Мы должны исходить из того, что полная боевая готовность бронетранспортеров может быть восстановлена только через три-четыре месяца», — отметил собеседник издания.

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