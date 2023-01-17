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Шольц назначил новым министром обороны ФРГ Бориса Писториуса
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назначил новым министром обороны страны Бориса Писториуса
Борис Писториус
Новым министром обороны Германии вместо ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт назначен глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус, сообщил в Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Я рад, что Борис Писториус, выдающийся политик нашей страны, станет новым министром обороны. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также своему большому сердцу, он является именно тем человеком, который нужен Бундесвер в новую эру», — написал канцлер.
Ранее о том, что Писториус станет новым главой немецкого Минобороны сообщали Spiegel и Financial Times.
Писториусу 62 года, он с 2013 года состоит в возглавляемой Шольцем Социал-демократической партии и занимает пост министра внутренних дел одной из крупнейших земель Германии.
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