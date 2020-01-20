Кремль отказался оценивать сообщения о противостоянии СК и Генпрокуратуры

В Кремле не комментируют сообщения о противостоянии Генпрокуратуры и Следственного комитета. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он отреагировал на вопрос журналистов, как скажутся кадровые перестановки на взаимоотношении структур. «Вы рассуждаете о разных противостояниях и так далее… Это, наверное, удел аналитиков и политологов», — сказал он.

Ранее 20 января президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить генеральным прокурором Игоря Краснова, занимающего должность замглавы Следственного комитета России. Действующего генпрокурора Юрия Чайку президент предложил освободить от должности «в связи с переходом на другую работу».

Реформа, в результате которой были значительно урезаны полномочия прокуроров по контролю за работой следователей, началась в 2007 году. В тот же год был создан Следственный комитет при прокуратуре (СКП), а в 2011 году получил самостоятельность. В ходе ведомственных преобразований прокуратура потеряла возможность доступа к материалам уголовных дел в ходе следствия, таким образом надзор за соблюдением законодательства со стороны СК. В 2018 году Генпрокуратура выступила с предложением вернуть прокуратуре контроль над следствием. Идею «усилить контроль за следствием на всех его уровнях» поддерживал и президент России Владимир Путин.