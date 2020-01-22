Сенат одобрил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента

Судебный процесс над Трампом в Сенате начнется в среду. Судьей выступит Джон Робертс, который пользуется репутацией консервативного юриста и был представлен на пост члена Верховного суда США Джорджем Бушем-младшим в 2005 году. Сторону обвинения будут представлять члены Демократической партии из палаты представителей, сторону защиты — юристы Трампа. Сенаторы будут исполнять роль присяжных и по итогам суда должны будут проголосовать, подтверждают ли они вину президента. Если две трети представителей верхней палаты выступят «за», Трамп потеряет кресло, а его пост перейдет вице-президенту Майку Пенсу.

Кто будет представлять обвинение и защиту Команда обвинения: Адам Шифф (глава спецкомитета по разведке палаты представителей), Джерральд Надлер (глава юридического комитета палаты представителей), Зои Лофгрен (глава комитета по административным вопросам палаты представителей), конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу, Сильвия Гарсия. Юридическая команда Трампа: юрисконсультанты Белого дома Пэт Чиполлоне и Джей Секулоу, юрист Кеннет Старр (специальный прокурор по делу об импичменте президента Билла Клинтона), бывший профессор конституционного права Гарвардского университета Алан Дершовиц.

Как будет проходить суд

Согласно установленным Макконнеллом правилам, которые одобрил Сенат, суд будет проходить по следующему графику.

Сначала на суде выступят демократы из палаты представителей, у которых будет 24 часа на представление доводов в пользу виновности Трампа. Эти 24 часа демократы могут использовать в течение трех дней.

После этого Сенат выслушает аргументы Трампа и его юристов. На представление доводов защите также отведено 24 часа, которые она также может использовать в течение трех дней.

Затем у сенаторов будет 16 часов, чтобы устно опросить представителей защиты и обвинения.

Дополнительные четыре часа будут выделены на дискуссию между обвинением и защитой, а также между сенаторами. У сторон будет возможность потребовать предоставить им новые документы, имеющие отношение к делу, или вызвать на допрос новых свидетелей.

Ранее демократы заявили о желании пригласить на процесс новых свидетелей. В частности, оппоненты президента хотели бы допросить бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и руководителя администрации Белого дома Мика Малвейна. Однако, согласно одобренным Сенатом правилам, сбор новых доказательств или вызов свидетелей будет производиться только с одобрения большинства сенаторов.

Демократы почти наверняка вынесут вызов в Сенат новых свидетелей на голосование, однако успех такого шага не гарантирован, пишет The Financial Times (FT). Макконнелл выступает против допроса новых свидетелей, а республиканцы имеют в Сенате большинство (53 против 47). Однако некоторые соратники Трампа в верхней палате могут проигнорировать мнение Макконнелла, поддержав запрос демократов с целью сделать суд более тщательным. В число таких республиканцев могут войти Лиза Мурковски, Кори Гарднер, Митт Ромни и Сьюзен Коллинс. В ответ Трамп может затребовать вызова в Сенат для дачи показаний демократа Джо Байдена, допускает FT. Сам Байден утверждал, что у республиканцев нет юридических полномочий, чтобы вызвать его в Сенат.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал установленные Макконнеллом правила проведения суда позором. Он обвинил республиканцев в попытке помешать прозрачному судебному процессу, заблокировав обвинению возможность получить новые документы или вызвать новых свидетелей.

Чем суд грозит Трампу

По итогам суда сенаторы почти наверняка проголосуют за оправдание президента, считают эксперты. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов говорил РБК, что республиканцы не отвернутся от президента и проголосуют за его оправдание. Демократы понимают это, но, представляя обвинения на суде, постараются задать негативный для республиканцев тон перед стартом президентских кампаний партий, объяснил Лукьянов.

По итогам суда за смещение Трампа с должности выступят только 44 из 100 сенаторов, следует из прогнозов интернет-портала FiveThirtyEight. «В свете появления новых доказательств и сдвигов в общественном мнении сенаторы могут изменить свое решение, но пока очень сложно представить себе ситуацию, в которой [...] 67 сенаторов проголосуют за смещение Трампа», — пишет аналитик издания Перри Бейкон.