Ушаков сообщил о «неистовой работе» Кушнера по миру на Украине
Зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер усердно работает по некоторым вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, заявил «Звезде» помощник президента России Юрий Ушаков.
«Кушнер уже какое-то время [назад] подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно. В некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу», — оценил Ушаков.
Ушаков уточнил, что участие Кушнера в переговорах по украинскому урегулированию — это инициатива Вашингтона.
Уиткофф и Кушнер прибыли для переговоров в Москву 2 декабря. Это была уже шестая поездка Уиткоффа в Россию в текущем году; предыдущая состоялась 6 августа, накануне российско-американского саммита в Анкоридже.
Переговоры в Кремле состоялись вечером 2 декабря. Встреча продлилась почти пять часов и завершилась после полуночи. С российской стороны присутствовали в том числе помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По его словам, разговор начался с того, что представители Трампа передали от него Путину «приветы и наилучшие пожелания». Путин также попросил передать Трампу «дружеские приветы» и «целый ряд важных политических сигналов».
