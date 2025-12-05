 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Ушаков сообщил о «неистовой работе» Кушнера по миру на Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

Зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер усердно работает по некоторым вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, заявил «Звезде» помощник президента России Юрий Ушаков.

«Кушнер уже какое-то время [назад] подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно. В некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу», — оценил Ушаков.

Ушаков уточнил, что участие Кушнера в переговорах по украинскому урегулированию — это инициатива Вашингтона.

Уиткофф и Кушнер прибыли для переговоров в Москву 2 декабря. Это была уже шестая поездка Уиткоффа в Россию в текущем году; предыдущая состоялась 6 августа, накануне российско-американского саммита в Анкоридже.

Переговоры в Кремле состоялись вечером 2 декабря. Встреча продлилась почти пять часов и завершилась после полуночи. С российской стороны присутствовали в том числе помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По его словам, разговор начался с того, что представители Трампа передали от него Путину «приветы и наилучшие пожелания». Путин также попросил передать Трампу «дружеские приветы» и «целый ряд важных политических сигналов».

Теги
Персоны
Юрий Ушаков переговоры Джаред Кушнер Владимир Путин Стив Уиткофф
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
