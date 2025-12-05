Ушаков сообщил о «неистовой работе» Кушнера по миру на Украине

Джаред Кушнер (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

Зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер усердно работает по некоторым вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, заявил «Звезде» помощник президента России Юрий Ушаков.

«Кушнер уже какое-то время [назад] подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно. В некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу», — оценил Ушаков.

Ушаков уточнил, что участие Кушнера в переговорах по украинскому урегулированию — это инициатива Вашингтона.

Уиткофф и Кушнер прибыли для переговоров в Москву 2 декабря. Это была уже шестая поездка Уиткоффа в Россию в текущем году; предыдущая состоялась 6 августа, накануне российско-американского саммита в Анкоридже.

Переговоры в Кремле состоялись вечером 2 декабря. Встреча продлилась почти пять часов и завершилась после полуночи. С российской стороны присутствовали в том числе помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По его словам, разговор начался с того, что представители Трампа передали от него Путину «приветы и наилучшие пожелания». Путин также попросил передать Трампу «дружеские приветы» и «целый ряд важных политических сигналов».