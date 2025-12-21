Минобороны рассказало о новой тактике танкистов при прорыве в ДНР

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Танкисты группировки «Восток» применили новую военную тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладком Донецкой области. Ее суть раскрыла пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Танковая пара производит внезапную атаку, быстро отходит на перезарядку и смену позиции, сообщают танкисты «Востока», передает Минобороны. Такой маневр лишает противника возможности прицельного ответного огня и не позволяет предугадать направление нового удара.

Кроме того, танковые маневры совершались в связке с беспилотниками: операторы БПЛА корректируют огонь, подсказывают новые цели и предупреждают об угрозах.

«Маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма», — говорится в сообщении.

«Известия» со ссылкой на источник в Минобороны писали, что новая тактика танкового боя, при которой экипажи действуют парами, получила название огневого наката. Одна машина поддерживает огнем другую с закрытой позиции, вторая на большой скорости выходит на нейтральную полосу и поражает цели прямой наводкой. Стрельбу второй экипаж ведет на ходу. Сделав несколько выстрелов, танк отходит, чтобы затем атаковать с нового направления, что осложняет работу наводчиков ВСУ.

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил «Известиям», что огневой накат не заменит полностью применявшуюся тактику танковой карусели, при которой танки ведут огонь прямой наводкой, сменяя друг друга.

Материал дополняется