В Польше рассказали о планах НАТО перевести танки на зеленую энергию

Фото: Omar Marques / Getty Images

В руководстве Североатлантического альянса (НАТО) несколько лет назад обсуждали перевод своих вооруженных сил, включая тяжелую военную технику, на более экологичные источники энергии, заявил в утреннем эфире радиостанции RMF FM глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. По его словам, он сам участвовал в таких дискуссиях.

«Шло обсуждение того, не слишком ли много выбросов производят танки, не следует ли перейти на зеленую энергию в случае танков», — сказал чиновник.

Он отметил, что пять лет назад политики и общество относились к зеленой трансформации «очень серьезно», считая, что она должна была распространиться и на военных.

На вопрос ведущего, довольны ли в канцелярии президента Польши текущим сотрудничеством с НАТО, Пшидач ответил утвердительно.

«Гораздо лучше, чем было», — пояснил он и подчеркнул, что альянсу необходимо еще увеличить в Европе численность личного состава и современной техники, особенно систем противодействия беспилотникам.

Ранее в октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) увеличить военные расходы «немедленно», не растягивая этот процесс на десятилетие в соответствии с обязательствами, взятыми на саммите НАТО в июне 2025 года. На встрече в Гааге союзники согласились с требованием США нарастить к 2035 году траты непосредственно на оборону с 2 до 3,5% ВВП и на безопасность еще 1,5%.