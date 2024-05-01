Эксперты оценили эффективность «танков-черепах» в украинском конфликте

«Танки-черепахи» или «царь-мангалы» все чаще появляются на поле боя с российской стороны и играют важную роль как в сопровождении техники, так и в борьбе против дронов, отмечают опрошенные Business Insider и Forbes эксперты

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские «танки-черепахи», на которых с помощью сварных конструкций установлен металлический купол, почти полностью закрывающий доступ к машине, стали очередной «успешной инновацией» российских войск и все чаще появляются на линии фронта, пишет Business Insider (BI) со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как отмечает издание, хотя такие машины и «выглядят дико и глупо», их эффективность уже оценили украинские военные, поскольку такая импровизированная броня почти не оставляет шансов для успешного поражения беспилотниками. Также такая броня способна эффективно противостоять артиллерии и противотанковым ракетам.

BI пишет, что ролики с такими танками начали распространяться в социальных сетях в начале апреля. Их активно публиковали в том числе и российские военкоры, которые прозвали танк «царь-мангалом» (мангалом в среде военных называют сетчатые металлические навесы, устанавливаемые на бронемашинах для защиты от дронов. — РБК).

Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (FPRI) Роб Ли в разговоре с изданием отметил, что один из первых «танков-черепах» был замечен в районе Красногоровки, об активных боях в районе которой ранее отчитывалось Минобороны России.

По словам эксперта, танк, вероятно, способен противостоять кассетным боеприпасам и может применяться в том числе для разминирования. «Я понимаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это безумная адаптация. Русские приспосабливаются к особым условиям боя, в которых у Украины много ПТУР, но недостаточно ПТРК, противотанковых мин и артиллерии», — сказал Ли. Также он прокомментировал неспособность таких машин поворачивать башню из-за особенностей брони, отметив, что возможностью поворота и эффективным наблюдением «имело смысл пожертвовать».

Forbes пишет, что украинские операторы дронов «были ошеломлены», когда впервые встретили на поле боя «танки-черепахи». Применение таких танков российской армией журнал называет тенденцией, также отмечая, что установленные на них системы РЭБ делают их более эффективными. Опрошенные Forbes украинские военные указали, что уничтожить такие танки с помощью дронов теперь возможно только если он будет обездвижен, например, подорвется на мине.

Военный эксперт Мэтью Мосс сравнил роль инновационных танком с ролью «нарушителя» (breacher) — тяжелой инженерной машины, оснащенной специальным плугом, которая проводит другие танки бронеавтомобили через минные поля. Он отмечает, что противник прежде всего будет стремиться уничтожить ведущую машину, поэтому толстая броня играет танку на руку.

Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан назвал «танки-черепахи» «одним из поистине странных событий в адаптационной битве на Украине». Но любое преимущество, которое они дают российской армии, «вероятно, будет временным», добавил Райан.

Миноброны России о применении подобных танков ранее не отчитывалось. Однако «Известия» в конце апреля сообщали, что один из таких танков был эвакуирован российскими бойцами в ДНР после того, как наехал на мину в районе Красногоровки.