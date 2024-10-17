BI рассказал, как на Leopard и Abrams ВСУ появились «мангалы»
Переданные Украине западные танки Abrams и Leopard оказались уязвимы для российских атак, поэтому бойцы ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются на местах оснастить их дополнительной защитой — сетчатыми металлическими навесами и решетками (так называемыми мангалами), пишет Business Insider (BI).
Одной из компаний, изготавливающих дополнительную защиту, является Steel Front миллиардера Рината Ахметова (состояние $4 млрд по версии Forbes). По данным BI, комплект защиты на танк, изготовленный этой компанией, стоит порядка $20 тыс., а его установка занимает около 12 часов.
Главная задача «мангалов» — защита танков от небольших беспилотников-камикадзе, нагруженных взрывчаткой. Такая защита может различаться по конструкции, и, как отмечают в Steel Front, с ней танк не теряет маневренности, при этом его живучесть повышается на 30–40%. Несмотря на это, пишет издание, Украина уже потеряла около 40 танков Leopard.
В начале мая опрошенные Business Insider и Forbes эксперты сообщили, что на поле боя с российской стороны начали появляться «танки-черепахи», или «царь-мангалы», которые играют важную роль в сопровождении техники. Видео с ними активно публиковали в том числе и российские военкоры. Как отмечал BI, хотя такие машины и «выглядят дико и глупо», их эффективность уже оценили украинские военные, поскольку такая импровизированная броня почти не оставляет шансов для успешного поражения беспилотниками.
Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (FPRI) Роб Ли в разговоре с изданием отметил, что такие танки, вероятно, способны противостоять кассетным боеприпасам. «Я понимаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это безумная адаптация. Русские приспосабливаются к особым условиям боя, в которых у Украины много ПТУР, но недостаточно ПТРК, противотанковых мин и артиллерии», — сказал Ли.
Forbes отмечал, что украинские операторы дронов «были ошеломлены», когда впервые встретили на поле боя «танки-черепахи». Применение таких танков российской армией журнал называет тенденцией, также отмечая, что установленные на них системы РЭБ делают их более эффективными. Опрошенные Forbes украинские военные указали, что уничтожить такой танк с помощью дронов теперь возможно, только если он будет обездвижен, например подорвется на мине.
В августе Минобороны показало кадры с установкой такой дополнительной защиты на технику. «В круглосуточном режиме проводят модернизацию техники — наращивается противокумулятивная защита, усиливается броня, навариваются «мангалы» — защита от дронов противника», — говорилось в сообщении.
Владимир Зеленский представил «план победы»
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом
Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя
Apple внезапно представила новый iPad mini
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине
Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного
Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов