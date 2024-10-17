BI рассказал, как на Leopard и Abrams ВСУ появились «мангалы»

Американские Abrams и немецкие Leopard, переданные Киеву, оказались уязвимы, поэтому на местах оснащаются «мангалами», которые могут повысить их живучесть на 30–40%. Несмотря на это, ВСУ уже потеряли около 40 Leopard, пишет BI

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Переданные Украине западные танки Abrams и Leopard оказались уязвимы для российских атак, поэтому бойцы ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются на местах оснастить их дополнительной защитой — сетчатыми металлическими навесами и решетками (так называемыми мангалами), пишет Business Insider (BI).

Одной из компаний, изготавливающих дополнительную защиту, является Steel Front миллиардера Рината Ахметова (состояние $4 млрд по версии Forbes). По данным BI, комплект защиты на танк, изготовленный этой компанией, стоит порядка $20 тыс., а его установка занимает около 12 часов.

Главная задача «мангалов» — защита танков от небольших беспилотников-камикадзе, нагруженных взрывчаткой. Такая защита может различаться по конструкции, и, как отмечают в Steel Front, с ней танк не теряет маневренности, при этом его живучесть повышается на 30–40%. Несмотря на это, пишет издание, Украина уже потеряла около 40 танков Leopard.

В начале мая опрошенные Business Insider и Forbes эксперты сообщили, что на поле боя с российской стороны начали появляться «танки-черепахи», или «царь-мангалы», которые играют важную роль в сопровождении техники. Видео с ними активно публиковали в том числе и российские военкоры. Как отмечал BI, хотя такие машины и «выглядят дико и глупо», их эффективность уже оценили украинские военные, поскольку такая импровизированная броня почти не оставляет шансов для успешного поражения беспилотниками.

Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (FPRI) Роб Ли в разговоре с изданием отметил, что такие танки, вероятно, способны противостоять кассетным боеприпасам. «Я понимаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это безумная адаптация. Русские приспосабливаются к особым условиям боя, в которых у Украины много ПТУР, но недостаточно ПТРК, противотанковых мин и артиллерии», — сказал Ли.

Forbes отмечал, что украинские операторы дронов «были ошеломлены», когда впервые встретили на поле боя «танки-черепахи». Применение таких танков российской армией журнал называет тенденцией, также отмечая, что установленные на них системы РЭБ делают их более эффективными. Опрошенные Forbes украинские военные указали, что уничтожить такой танк с помощью дронов теперь возможно, только если он будет обездвижен, например подорвется на мине.

В августе Минобороны показало кадры с установкой такой дополнительной защиты на технику. «В круглосуточном режиме проводят модернизацию техники — наращивается противокумулятивная защита, усиливается броня, навариваются «мангалы» — защита от дронов противника», — говорилось в сообщении.