Политика⁠,
0

Bloomberg рассказал о роли Chevron в венесуэльском кризисе

Chevron, несмотря на санкции США против Венесуэлы, продолжает импорт нефти из этой страны, балансируя между интересами Каракаса и Вашингтона. И для Венесуэлы, и для США это полезный союзник
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Американская энергетическая корпорация Chevron на фоне обострения отношений США и Венесуэлы заявляет, что способствует стабилизации местной экономики и всего региона, одновременно соблюдая все санкции и законы США, пишет Bloomberg.

Агентство называет ее «единственной мировой нефтяной компанией с доступом к огромным запасам сырой нефти страны — крупнейшим из известных». При обоих сценариях — свержении правительства и заключении сделки — Chevron будет играть большую роль. В первом случае — в восстановлении нефтяной промышленности, во втором — в увеличении экспорта нефти.

Сегодня Chevron остается в стране и работает по стратегии «держаться за нефть», несмотря на риски для сотрудников. При этом и Каракас, и Вашингтон могут рассматривать компанию как полезного союзника, говорится в материале.

«Chevron — очень привлекательный партнер для Венесуэлы и правительства США. Это очень сильная стратегическая позиция практически в любой возможной ситуации», — сказал директор по энергетической политике в Латинской Америке в Университете Райса Франсиско Мональди.

FT рассказала о возросшем давлении США на Венесуэлу после захвата танкера
Политика
Фото:Juan Carlos Hernandez / Reuters

Так, Chevron производит около 200 тыс. барр. в день на нескольких совместных предприятиях с национальной нефтяной компанией Венесуэлы и экспортирует свою долю продукции на американские нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива. В США через Chevron поставляется около 150 тыс. барр. — у компании есть лицензия на работу даже в условиях санкций Вашингтона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также часто хвалит компанию, говоря, что хочет, чтобы она оставалась «еще на 100 лет».

Критики у Chevron тоже есть с обеих сторон, в том числе госсекретарь США Марко Рубио. Компанию обвиняют в партнерстве с антидемократическими правительствами, которые «используют нефтяные деньги для подавления прав человека». Некоторые представители правящей партии Венесуэлы, в свою очередь, рассматривают Chevron как символ американского империализма и хотят положить конец иностранному влиянию на крупнейшую отрасль страны.

При этом ни одна из сторон не предприняла меры по прекращению деятельности компании в условиях нынешнего противостояния, подчеркивает Bloomberg.

В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы
Политика

С сентября США наносят удары по венесуэльским судам и объясняют это перевозкой наркотиков. В конце ноября президент Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а затем пообещал наземные удары по объектам наркокартелей в республике. 17 декабря он объявил морскую блокаду, касающуюся подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. 20 декабря США захватили уже второй танкер, направляющийся из Венесуэлы, — при этом судно не было в санкционных списках.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки его свержения. 19 декабря Трамп заявил, что не исключает войны с Венесуэлой.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
