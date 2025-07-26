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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Рейтинг демократов в США обвалился до минимума за 35 лет

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Возвращение Трампа в Белый дом
Рейтинг демократов в США рухнул до 33%, самого низкого уровня за 35 лет, пишет WSJ. Американцы негативно относятся к политике Трампа, но больше доверяют его соратникам по партии в конгрессе, нежели демократам

Рейтинг Демократической партии США упал до самого низкого уровня за последние 35 лет, показал опрос The Wall Street Journal. Негативно оценивают демократов 63% опрошенных, одобрение высказывают 33%.

При этом мнение о Республиканской партии и президенте Дональде Трампе у респондентов также скорее негативное, однако расхождение в оценках не такое значительное, как по отношению к демократам: 11 и 7 п.п. соответственно. «Очень благосклонно» к республиканцам относятся 19% опрошенных, демократов так оценивают только 8%.

Почти по всем аспектам американцы не одобряют политику Трампа (исключение — политика в отношении нелегальной миграции). При этом практически по всем вопросам опрошенные скорее доверяют республиканцам в конгрессе, нежели демократам: здесь исключением стали вопросы здравоохранения и вакцинации.

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Как отмечает WSJ, демократы надеялись, что негативная реакция избирателей на работу Трампа будет достаточно сильной, чтобы они смогли восстановить большинство в палате представителей на выборах в следующем году. Издание напоминает, что подобная ситуация сложилась на первом президентском сроке Трампа: тогда в ходе промежуточных выборов в 2018 году республиканцы потеряли не менее 40 мест и большинство в палате представителей. 

Однако опрос показывает, что демократам нужно убедить избирателей в своей способности справиться лучше, чем партия Трампа. «Бренд демократов настолько плох, что они не заслуживают доверия, чтобы критиковать Трампа или Республиканскую партию», — сказал социолог-демократ Джон Ансалоне, который работал над опросом.

Он подчеркнул, что Демократической партии следует восстановить связь с «реальными избирателями и работающими людьми» и прояснить, за кого они выступают и каково их «экономическое послание».

Согласно июльскому исследованию Gallup, рейтинг одобрения Трампа за полгода его второго срока на посту президента США снизился с 47 до 37%, что ненамного превышает его худший показатель в конце первого срока (34%).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Рейтинг демократы Демократическая партия США палата представителей республиканцы Дональд Трамп
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