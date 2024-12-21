Постпредом Украины в ООН будет назвавший Шольца «колбасой» дипломат

Дипломат Мельник называл Шольца «обиженной ливерной колбасой». В скором времени после этого он покинул пост посла в Германии и получил аналогичную должность в Бразилии. Всего Зеленский переназначил более 30 послов

Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / dpa / Reuters)

Дипломат Андрей Мельник, в 2022-м назвавший немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа поехать на Украину, назначен украинским постпредом в ООН, следует из сообщения президента Владимира Зеленского в телеграм-канале.

«Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили список новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений. Среди них: Нариман Джелялов — [послом] в Турцию, Алена Гетманчук — представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник — представителем Украины в ООН», — написал он.

Сейчас постпредом Украины при ООН является Сергей Кислица.

Мельник был украинским послом в Германии с 2014 по 2022 год, на период его работы на посту и пришелся скандал с высказыванием о Шольце. За свои слова Мельник позднее извинился. Потом дипломат получил должность посла в Бразилии. Послом в Германии стал Алексей Макеев, редко выступающий публично.

Даже перейдя на работу в Южной Америке, Мельник не прекратил давать комментарии относительно немецкой политики в адрес Украины. В августе он раскритиковал планы ФРГ сократить финансирование помощи Украине, отметив, что если в Берлине «бухгалтерское мышление» перевесит «стратегическую дальновидность», то это будет иметь разрушительные последствия для Киева. Пока Германия не отказалась от поддержки Украины.

В сентябре Мельник призвал к тому, чтобы Шольц проявил «творческий подход» и использовал «существующие дипломатические каналы Германии, чтобы выяснить, будут ли переговоры» с Россией «иметь смысл». Он отметил, что в Москве продолжает работать немецкое посольство, а Киев доверяет Берлину. Шольц в ноябре позвонил президенту Владимиру Путину, но по итогам разговора, сказал последний, стороны остались на своих позициях.

Высказывался Мельник и об отношениях Украины и Бразилии. В конце лета он объяснял отсутствие значимых дипломатических успехов Украины в этой стране тем, что Россия активно инвестировала ресурсы, время, «мозги» в страны глобального Юга.