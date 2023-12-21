Песков: новогодний прием в Кремле в этом году не состоится

В Кремле второй год подряд не будут проводить новогодний прием

Президент России ежегодно проводил торжественный прием в конце года, но в 2022 году прервал традицию

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

В этом году торжественный прием в Кремле, посвященный встрече Нового года, не состоится, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нет. Не планируется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2022-м традиционный новогодний прием в Кремле также не проводили.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что встретит 2024 год за бокалом шампанского с близкими людьми. Он добавил, что «еще не был в магазине» и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем будет праздновать.

В конце декабря 2022 года, отвечая на вопрос, как он будет отмечать Новый год, Путин ответил, что постарается встретить праздник «в кругу близких» и посмотреть обращение президента.

Ранее Путин рассказывал, как выбирает внукам подарки: он не ходит по магазинам, но пользуется возможностью «другими способами что-то выбрать» и старается делать это сам.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Кирилла Малышкина сообщили, что «планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено».