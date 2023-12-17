Путин рассказал, как встретит Новый год

Владимир Путин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», — ответил президент на вопрос, как будет встречать Новый год. Путин добавил, что «еще не был в магазине» и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем будет праздновать.

В конце декабря 2022 года, отвечая на вопрос, как он будет отмечать Новый год, Путин ответил, что постарается встретить праздник «в кругу близких». «Посмотрю выступление президента, поздравление», — сказал он.

В 2021 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже говорил о планах Путина встретить Новый год в кругу родных и друзей. Сам Путин рассказал, как выбирает внукам подарки: он не ходит по магазинам, но пользуется возможностью «другими способами что-то выбрать» и старается делать это сам.